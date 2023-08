Calcio. Seconda: Ospedalieri ripescato

Pisa 10 agosto 2023 – Ospedalieri in Seconda Categoria. La Federazione ha comunicato ufficialmente il ripescaggio della società, protagonista insieme al Corazzano di una grande stagione di Terza Categoria. Si sono liberati dei posti in seguito a mancate iscrizioni e rinunce (tra le quali i cascinesi del Via di Corte) e così i giallorossi sono stati promossi per il campionato di Seconda 2023/24.

“La felicità è immensa – commenta mister Luciano Palla da diverse stagioni nel sodalizio di Putignano – per un traguardo inaspettato. Un ripescaggio si, ma a coronamento di un campionato giocato veramente bene, con il Corazzano che certamente aveva qualcosa in più. Una dimensione nuova ed un traguardo storico per noi, a memoria credo infatti che gli Ospedalieri non abbiano mai partecipato alla Seconda. Dunque un grande risultato da parte del nostro presidente dopo appena due anni di carica. Un obbiettivo storico per una società storica di Pisa”. Adesso gli Ospedalieri sono chiamati a mantenere la categoria. “Il nostro obbiettivo – prosegue Palla – è quello della salvezza. Il nostro è un gruppo solido, una buona squadra, però sinceramente la categoria non la conosco, quindi staremo a vedere”.

Questa la rosa giallorossa che si allenerà e giocherà al Comunale di Putignano. Bel trentadue i calciatori sotto la guida di mister Luciano Palla. Portieri Del Punta e Di Sacco. Difensori: Colombini, Dei, Domenici, Manca, Di Blasi, Hasimi, Brogni, Cini, Paolicchi, Amari, Rexhepaj K., Rutigliani, Sapio, Gerini. Centrocampisti: Ceccoli, Giani, Fiori, Rossi, Sacco, Uperi Guidi, Ambrosio, Sorbara, Ferranti Attaccanti: Rexhepaj E., Palaia, Rizza, Mirigliani, Pacini, Luchetti, Musto

Fabrizio Impeduglia