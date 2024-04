Calcio. Seconda: Ospedalieri retrocesso, Migliarino sogna

Pisa 22 aprile 2024 – In Seconda Categoria la terzultima gara della stagione regolare da il primo verdetto, ed è negativo. Nel girone A ultimo posto e retrocessione diretta per gli Ospedalieri. La squadra giallorossa, neopromossa ripescata torna dopo una sola stagione in Terza Categoria. Niente da fare nonostante l’impegno e ad alcune ottime prestazioni. Contro lo Sporting Camaiore è arrivato il matematico verdetto già da un pò di tempo previsto: 4 – 1 per i padroni di casa. Locali che salgono a trentadue punti ed inguaiano anche il San Prospero Navacchio ora a meno tre con ventinove punti nonostante quello conquistato all’Arena contro il Monzone (1 – 1). Una gara che rappresentava quasi una finale per poter ancora sperare di evitare i play-out ma che la squadra non è riuscita a vincere. Comunque ancora tutto è possibile, anche che Lido di Camaiore ed Atletico Carrara finiscano oltre la forbice rispetti al San Prospero. Sempre nel girone A il Pontasserchio cade 2 – 1 sul campo del San Vitale Candia: altro risultato non piacevole per il San Prospero. Perde anche il Ponte delle Origini 3 – 1 a Massarosa. Insomma, perdono tutte le pisane tranne il San Prospero Navacchio che però non vede certamente una giornata positiva. Trasferta importantissima domenica sul campo dell’Atletico Carrara. Massarosa – Ponte delle Origini 3 – 1 Lunardini, Benedetti, Bertolucci, Pulina (Farnocchia), Del Dianda (Ali), Larini M., Bartoli, Cheli (Misuri), Larhtami (Larini C.), Gandini, Volpe (Cappè). A disposizione Farnesi, Maneschi, Prendi, Frisoli. All.: Misuri Ponte delle Origini: Arnoldo, Lossi, Gattai, Lentini (Mogavero), Kantè (Del Pecchia), Grillo, Le Rose (Ricci), Vivaldi (Risolo), Bonamici, Barletta, Franciosi. A disposizione Vassallo, Galli. All. Frau Marcatori: 11’ Lentini, 29’ rig. Volpe, 69’ Farnocchia, 92’ Bartoli Sporting Camaiore – Ospedalieri 4 – 1 Sporting Camaiore: Bernini, Costagli, Giannecchini, Maguina, Lari, Vanni (Licusato), Simonini (Grotti), Mariani, Pellegrini, Luisotti, Ceragioli (Sonetti). A disposizione Bianco, Del Prete, Barsottelli, Raffaelli, Paoli. Ospedalieri: Zannini Amari, Alessi, Giani, Colombini, Manca, Fiori, Rossi, Dieng, Rexhepaj, Sacco. All. Guadagno Marcatori: 7’ Sacco, 54’, e 92’ Luisotti, 89’ Maguina. Nel girone B il Migliarino Vecchiano sfodera una grande prestazione sul campo del Piazza 55: 1 – 4 per la squadra di mister Andreotti con le reti di Lorenzo Montanelli, Coli, Bozzi e Pardi. Un successo che permette ai vecchianesi di portarsi al terzo posto in classifica a tre punti dal Sextum Bientina secondo. Scavalcato il Montecarlo sconfitto 0 – 3 in casa dalla capolista Diavoli Neri Gorfigliano, ma che ancora deve recuperare il 24 aprile contro l’Atletico Cascina la gara sospesa. E proprio l’Atletico Cascina, terzultimo con ventotto punti, dovrà far tesoro dello stesso recupero dato che non è andato oltre il pareggio a reti bianche interno contro il Ghivizzano. Piena zona retrocessione per l’Atletico Cascina neopromosso.