Calcio. Seconda: Ospedalieri a San Prospero all'assalto

Pisa 16 dicembre 2023 – Gare intense in Seconda Categoria (ore 14.30). Nel girone A, il Ponte delle Origini, reduce dalla sconfitta interna contro il Massarosa (2 – 4) gioca oggi in trasferta sul terreno della Filattierese quarta con ventuno punti, sette in più della squadra di mister Frau. Gli Ospedalieri attendono al Comunale di Putignano gli ospiti della Villafranchese per continuare a scalare la classifica per mantenere la categoria. Il San Prospero riceve all’Arena l’Atletico Carrara dei Marmi: una vittoria permetterebbe il sorpasso in classifica. Cerca punti il Pontasserchio sul campo dello Sporting Camaiore: il pareggio interno contro il San Vitale Candia di domenica scorsa brucia ancora.

Nel girone B, l’Atletico Cascina cerca di interrompere la serie nera giocando in casa contro il Gallicano. La situazione è molto difficile ed occorre invertire la tendenza per non perdere la categoria appena conquistata. Il Migliarino Vecchiano è in trasferta sul campo del Fornaci, ultimo insieme al Barga. L’obbiettivo è la vittoria ma non sarà facile per i biancorossi.