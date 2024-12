Calcio. Seconda: Migliarino Vecchiano settimana importante

Pisa 4 dicembre 2024 – Brillano le due pisane di Seconda Categoria, girone A. Entrambe vittoriose in questo dodicesimo turno del girone di andata.

Il Migliarino Vecchiano dopo la sconfitta della scorsa settimana vince in trasferta contro il Segromigno. L’avvio di partita non è dei migliori con i biancorossi che si fanno sorprendere su una ripartenza degli avversari. La reazione della squadra di mister Andreotti non si fa però attendere e dopo alcune occasioni, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, è Aufiero a firmare la parità con una girata in area che supera il portiere avversario. Nel secondo tempo, la squadra cerca la vittoria e la ottiene. Giuntoli, con una splendida percussione, segna il gol del 1-2 con un potente mancino che si infila nell’angolo più lontano. Poi arriva la terza rete di Armenante che inganna il portiere e sigla il definitivo 1-3. Domenica prossima grande sfida in casa al ‘Faraci’ contro la capolista Fivizzanese, sconfitta in trasferta dalla Carrarese Giovani (4-2). Sarà una partita dai punti pesanti per il primato in classifica dato che in caso di vittoria il Migliarino Vecchiano balzerebbe al comando da solo con trenta punti.

Tre punti anche per il Pontasserchio che dopo il pareggio ottenuto contro la Fivizzanese batte la Filattierese alllo Stadio "Bui" di San Giuliano Terme per l'indisponibilità dello ‘Scirea’ per i lavori in corso della nuova recinzione. Primo tempo equilibrato, mentre nella ripresa la squadra di mister Carboni è entrata in campo più determinata ed ha conquistato la vittoria. A sbloccare un rigore assegnato al Pontasserchio: Skhurti va sul dischetto il portiere ospite respinge, ma l'attaccante albanese questa volta non sbaglia. Passano tre minuti ed è ancora rigore: ancora Shkurti ed è 2-0. Il Pontasserchio a questo punto dilaga e trova la rete del 3-0 con Paoletti e del definitivo 4-0 con Puccio. Con questo successo il Pontasserchio sale a quota diciotto punti, a meno due dai play-off.

Nel girone G fa festa il San Prospero Navacchio che batte in casa il Ponte a Cappiano per 2-0 con la doppietta del bomber Fiumalbi. Tre punti che portano a quota diciassette la squadra di mister Niccolini, che col suo nono posto è la prima pisana di questo girone avaro di soddisfazioni.

L’Atletico Cascina è sconfitto di misura in casa dalla Bellaria Cappuccini secondo della classe. A decidere la sfida la rete del cascinese Puliti (0-1). Atletico di mister Simonetti a quota 15 punti appaiato al Sextum Bientina, con due punti di vantaggio sulla zona play-out.Domenica trasferta sul campo dell'Aurora Montaione. Zona play-out nella quale sono dentro La Corte di mister Vuono ed il Ponte delle Origini di mister Tocchini che nello scontro diretto si sono divisi la posta in palio pareggiando 2-2. Ultimo posto per La Fornace battuta in casa per 0-3 dalla Volterrana.