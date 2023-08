Calcio. Seconda: Migliarino Vecchiano riparte

Pisa 8 agosto 2023 – E’ un Migliarino Vecchiano pronto a dare battaglia quello che si presenta ai nastri di partenza della Seconda Categoria. Un campionato nel quale i biancorossi devono subito eliminare le scorie di una retrocessione amara proprio nell’ultimo atto della stagione, negli ultimi istanti della finale play-out sul campo del Corsanico. Una sconfitta amara, un epilogo triste giunto a pochi secondi dalla fine della gara, dopo aver accarezzato la salvezza, a causa di un calcio di rigore molto discusso.

Un Migliarino Vecchiano che insieme a Pontasserchio, Ponte delle Origini, San Prospero Navacchio ed Atletico attende sabato 12 agosto le compagne di viaggio delle altre province toscane. La guida tecnica riparte da dove era finita: in panchina siederà ancora Yuri Andreotti, l’ex capitano biancorosso subentrato nel finale della scorsa stagione al mister della promozione Rinaldo Trinci nel tentativo di salvare la squadra dall’immediato ritorno in Seconda. E mister Andreotti riparte con rinnovato entusiasmo: un allenatore che crede fortemente nel lavoro settimanale e che sarà affiancato in questa avventura dall’esperto Daniele Lotti.

“Credo – spiega il direttore sportivo Diego Landucci – che la squadra possa fare bene. La guida tecnica è capace, preparata e motivata. La squadra ha anche tanti giovani, un bel gruppetto di classe 2004, con i due nuovi acquisti di grande esperienza come Alessandro Pecori e Diego Bozzi. Tante riconferme e tanti giovani insomma: credo che per fare un campionato di Seconda Categoria abbiamo le carte in regola per fare bene. Vincere non è mai facile, ma siamo soddisfatti e fiduciosi di come abbiamo allestito questa rosa: la società ha voluto valorizzare la nostra Juniores e premiare il lavoro di chi si è dedicato in questi ultimi due anni”.

Questa la rosa del Migliarino Vecchiano 2023/24 a partire dai portieri Giacomo Bettini e Nicola Fantozzi. E poi gli esperti Federico Mori, Lorenzo Longobardi e Nicola Benedettini, per proseguire con Simone Armenante, Diego Montanelli, Riccardo Umalini, Matteo Lobue e Luca Pardi. Gli uomini di mille battaglie Emiliano Morgè, Diego Bozzi ed Alessandro Pecori, e poi Lorenzo e Francesco Montanelli fratelli di Diego, Matteo Balestri, Nicola Bandini, Stefano Coli, Giovanni Paolini. I giovanissimi Gabriele Merone e Niccolò Giuntoli, Alessandro Pardini, Gabriele Campera e Marco Della Bartola. Il Team manager sarà Davide Gneri, il preparatore dei portieri Simone Tozzi, il massaggiatore Antonio Chiarugi, mentre gli accompagnatori Massimo Coli e Simone Del Chicca.

Fabrizio Impeduglia