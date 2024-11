Calcio. Seconda: Migliarino Vecchiano prima sconfitta

Pisa 26 novembre 2024 – Nell’undicesima giornata del girone di andata di Seconda Categoria, nel girone A grande impresa del Pontasserchio che inchioda lo 0 – 0 sul campo della capolista Fivizzanese. Una bella soddisfazione per la squadra di mister Carboni. Pontasserchio adesso sesto con quindici punti a meno due dal Monzone quinto.

Arriva invece la prima sconfitta stagionale in campionato per il Migliarino Vecchiano, che cede in casa di fronte alla Carrarese Giovani, una delle principali pretendenti al titolo insieme alla capolista Fivizzanese che pareggiando col Pontasserchio allunga almeno solo di un punto sui biancorossi. Gli ospiti partono subito forte e, dopo pochi minuti, colpiscono un palo. La Carrarese trova poi il vantaggio con un lancio lungo che sorprende la difesa biancorossa, portandosi in vantaggio. Nonostante il gol subito, i ragazzi di mister Andreotti reagiscono con determinazione e avrebbero meritato il pareggio. Pecori sfiora il gol con una punizione che si stampa sulla traversa, ma il pari non arriva. La squadra ospite, invece, raddoppia grazie a un tiro-cross da sinistra che, complice una disattenzione difensiva, si trasforma in rete. Nel secondo tempo la Carrarese sembra calare, e il Migliarino riprende in mano il gioco. Ma solo quando il tempo sta per scadere, arriva l’inutile gol su rigore procurato e trasformato da Aufiero. Il match si chiude così.

Nel girone G successo importante dell’Atletico Cascina che vince al Campo ‘Arno’ contro il Ponte delle Origini per 0 – 2. Sblocca la gara Grassi, poi raddoppia Castagna. Un successo da tre punti per la squadra di mister Simonetti che proietta i cascinesi a metà classifica a quota quindici punti dopo undici gare, più tre sui play-out ma anche meno quattro rispetto ai play-off.

La Fornace battuta dal Ponte a Cappiano per 2 – 1, ed il San Prospero di mister Niccolini con lo stesso punteggio sconfitto alle Capanne (2 – 1). “Maledetto” 2 – 1 anche per La Corte di mister Vuono superata sul campo dell’Aurora Montaione.

Al comando il Castelfranco (3 – 2 sul Terricciola). Seguito dal Capannoli che espugna il campo della Bellaria Cappuccini, scavalcata proprio nello scontro diretto ed ora al terzo posto agganciata dalle Capanne vittoriose sul San Prospero.