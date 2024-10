Calcio. Seconda: Migliarino Vecchiano in testa

Pisa 2 ottobre 2024 – La terza giornata di campionato in Seconda Categoria riserva risultati importanti e delusioni inattese per le squadre pisane. Quattro vittorie, tre sconfitte e nessun pareggio per le nostre compagini suddivise in due gironi. Nel girone A vola il Migliarino Vecchiano capolista e vince il Pontasserchio. I biancorossi battono al Comunale di Migliarino gli ospiti del Massarosa per 1 – 0. La squadra di mister Andreotti riscatta così il derby di Coppa perso mercoledì in casa contro il Pontasserchio e conquista altri tre punti. tre vittorie in queste prime tre gare di campionato per il Migliarino Vecchiano a punteggio pieno insieme alla Fivizzanese. La squadra è in palla ed ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: decide la sfida un gol di baldacci. Il Pontassserchio dopo aver espugnato Migliarino in Coppa, vince anche a Marina di Massa contro il Ricortola (1 – 3). Segna Gemignani ma il pareggio dura fino ai minuti di recupero quando ancora Gemignano firma la sua personale doppietta e Paoletti mette al sicuro il risultato. Terzo posto per la squadra di mister Carboni con sei punti all’attivo in queste prime tre gare. Migliore attacco in assoluto del girone con la bellezza di dodici reti realizzate, quattro di media a partita con l’attaccante albanese Shkurti capocannoniere del campionato.

Nel girone G i derby Atletico Cascina – San Prospero Navacchio allo Stadio Comunale ‘Redini’, e quello tra le due neo-promosse La Corte – La Fornace allo Stadio Comunale di Calci in via Tevere registrano le vittorie dei padroni di casa. L’Atletico si impone per 3 – 1 grazie alle reti segnate da Amoroso, Ferrante e Betti, Fiumalbi per gli ospiti di mister Niccolini. La Corte di mister Vuono fa ‘manita’ a La Fornace con un perentorio 5 – 1 firmato dalla doppietta di Rexephaj e dalle reti di Sbranti e Magagnini. La Corte, Atletico Cascina e San Prospero Navacchio sono appaiate a quota quattro in classifica col grande equilibrio di una vittoria, un pareggio ed una sconfitta.

Il Ponte delle Origini è l’unica squadra pisana ancora a quota zero punti in classifica. Al Campo ‘Arno’ arriva la terza sconfitta nelle altrettante partite disputate: il Ponte a Cappiano passa 1 – 4 con la doppietta del capocannoniere del campionato Becherucci, e le reti di Covato e Dani. Ininfluente il gol locale di Hasimi. Pisani con la peggior difesa del girone con nove reti subite in tre gare.