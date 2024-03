Calcio: Seconda: Migliarino sogna, Atletico Cascina a picco

Pisa 4 marzo 2024 – Nel girone B il Migliarino Vecchiano quarto, mentre sprofonda l’Atletico Cascina adesso terzultimo. Il Migliarino Vecchiano di mister Andreotti vince al Comunale di Buti contro i padroni di casa del Monteserra per 0 – 2. La vittoria porta le firme di Lorenzo Montanelli e di Coli. Un successo molto importante che porta la squadra a tre punti dal secondo posto adesso occupato dalla coppia Montecarlo e Sextum Bientina con quarantaquattro punti. Questo il tabellino della sfida. Monteserra – Migliarino Vecchiano 0 – 2 Monteserra: Landi, Giani, Pagni F., Ceccarini, Marianelli, Eliani, Gionfriddo, Ceccanti, Carmignani, Pellegrini F., Paoletti. A disposizione Tempestini A., Volpi, Tempestini M., Biondi, Diop, Chelotti, Giordano, Dushku. All. Morgantini Migliarino Vecchiano: Cioni, Longobardi, Montandelli D., Mori, Pardi, Paolini, Armenante, Balestri, Montanelli F., Montanelli L, Pecori. A disposizione Bettini, Benedettini, Lobue, Giuntoli, Bioli, Bandini, Fantozzi, Coli, Baldacci. All. Andreotti Marcatori: Montanelli L., Coli L’Atletico Cascina perde clamorosamente in casa contro la modesta compagine del Fornaci penultima. Penultima si, ma ora a tre punti proprio dall’Atletico Cascina che si ritrova terzultimo dopo aver perso due scontri diretti importanti nelle ultime due giornate. Le Fornaci passano 1 – 3 grazie alla tripletta di Giannelli, imprendibile per la difesa locale questa stagione più volte battuta tanto da essere di gran lunga la peggiore del campionato con ben cinquanta reti subite, sette in più del fanalino di coda Barga. Dopo la sconfitta sul campo del Pontecosi Lagosi, è arrivata anche questa contro le Fornaci. Il rischio play-out retrocessione è più che mai concreto anche in considerazione del calendario che aspetta la squadra di mister Simonetti. Questo il tabellino della partita giocata al campo ‘Fiorentini’. Atletico Cascina – Fornaci 1 – 3 Atletico Cascina: Pampana, Biasci (Angiolini), Barra, Bertini, Battaglia, Pazzini, Castagna (Ascione), Telloli, Tahiri, Menichetti, Amoroso (Betti Matteo). A disposizione Betti Massimiliano. Balducci, Ghelardoni, Cerrai, Grassi, Marra. All. Simonetti Fornaci: Pellegrini, Taddei, Nomellini (Pierotti), Sangregorio, Biagioni, Larhchim, Pacini, Faraglia, Giannelli, Polpetta, Adetokunbo. A disposizione Cecchini, Picchi, Giuliani, Piacentini, Montemagni. Marcatori: 17’, 76’ e 92’ Giannelli, 93’ Pazzini.