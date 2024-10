Calcio. Seconda. Migliarino rimonta, Pontasserchio vince

Pisa 9 ottobre 2024 – In Seconda Categoria il quarto turno ha confermato nel girone A la competitività e lo stato di forma delle due nostre compagini rappresentanti. Il Migliarino Vecchiano torna dal ‘Bottero’ di Villafranca in Lunigiana con un punto dopo aver pareggiato 2 – 2 contro i locali della Villafranchese. Trasferta lontana per i biancorossi che hanno avuto il grande merito di non mollare. Primo tempo non semplice per i ragazzi di mister Andreotti che vanno in svantaggio. Nel secondo tempo il Migliarino Vecchiano entra determinato a riequilibrare la gara ma sbilanciandosi avanti subisce anche il 2 – 0. Ma proprio in questa situazione la squadra non si perdr d’animo e dopo aver guadagnato e sbagliato un calcio di rigore con Aufiero, in dieci minuti rimonta. Prima un cross di Lazzarini trova Pecori che accorcia le distanze per il 2 – 1. Successivamente sempre Pecori spizza di testa per Aufiero che si fa perdonare il rigore fallito ed insacca il 2 – 2. Un punto guadagnato nonostante il secondo posto visto che la Fivizzanese espugna Massarosa e balza in testa alla classifica a punteggio pieno con quattro vittorie in altrettante gare.

Al terzo posto, da solo, il Pontasserchio di mister Carboni che al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato piega 2 – 0 l’Atletico Carrara dei Marmi. A segno Madrigali e Skhurti, quest’ultimo capocannoniere del girone. Partita ben gestita, sbloccata al 60’ con Madrigali. Miglior attacco del campionato con quattordici reti realizzate, e seconda miglior difesa insieme ad altre per il Pontasserchio.

Nel girone G i risultati delle pisane non sono per niente positivi con un inizio di stagione piuttosto negativo da parte di tutte. La parte della classifica delle pisane è a destra. Cinque punti per La Corte di mister Vuono ed il San Prospero Navacchio di mister Niccolini che pareggiano 2 – 2 in una sfida combattuta e tirata sino alla fine. L’Atletico Cascina sconfitto 4 – 2 sul campo delle Capanne rimane a quattro punti con una vittoria, un pareggio e due sconfitte. La Fornace aggancia proprio i cascinesi battendo 1 – 0 in casa a Calcinaia gli ospiti del Sextum Bientina. Il Ponte delle Origini che in settimana ha affidato la squadra a mister Tocchini ha per 4 – 1 sul campo della Volterrana e rimane ultimo a quota zero con cinque sconfitte in altrettante gare.