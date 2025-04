Calcio. Seconda: Migliarino ai play-off, Pontasserchio salvo

Pisa 9 aprile 2025 – Penultima giornata di campionato in Seconda Categoria. Manca adesso una solo partita al termine della stagione regolare. Questa ventinovesima giornata, nel girone A ha portato al pareggio il Migliarino Vecchiano sul campo del Pontremoli: 2 – 2 (Lucchesi ed Armenante a tabellino). Una lunga trasferta che col punto ottenuto porta a cinquantre punti la squadra di mister Andreotti, già sicura di essere terza negli spareggi play-off promozione. La Fivizzanese (prima con settanta punti) e la Carrarese Giovani (seconda con sessantotto) si contenderanno la vittoria finale e la promozione diretta in Prima Categoria. Monzone e Villafranchese le altre due squadre nei play-off ma con posizione di svantaggio visto il quarto ed il quinto posto nel quale si troveranno domenica sera. Il Pontasserchio ha vinto 3 – 0 contro la già retrocessa Pieve San Paolo. In gol Paoletti ma soprattutto Shkurti con una doppietta: l’attaccante albanese è saliito a quota ventitre gol stagionali, uno in meno del capocannoniere Aufiero del Migliarino Vecchiano che ne ha messi a segno ventiquattro. Pontasserchio ottavo a metà classifica, fuori dai play-off ma anche ben lontano dai play-out. Nell’ultimo turno, domenica prossima 13 aprile, sarà derby tra pisane al ‘Faraci’ di Migliarino, ma la gara non avrà stimoli particolari vista la situazione di classifica di entrambe. Più facile che i padroni di casa risparmino qualche titolare e cerchino di evitare cartellini in vista degli spareggi promozione. Nel girone G la Bellaria Cappuccini è campione ed approda in Prima Categoria. La squadra di mister Simone Masoni ha vinto a Corazzano e chiuso la stagione davanti al Capannoli che, pur battendo 3 – 1 La Fornace è rimasto a meno cinque ad una sola gara dal termine. Capannoli in posizione di vantaggio rispetto a tutte le altre squadre che disputeranno i play-off, mentre Capanne già sicuro di essere terzo. Sono ben quattro le squadre che si contenderanno nella trentesima ed ultima giornata i due posti play-off ancora disponibili: Terricciola (quarantanove punti), Castelfranco (quarantotto), e Ponte a Cappiano e Volterrana (quarantasette). Oltre a La Fornace sconfitta a Capannoli, retrocede direttamente anche il Ponte delle Origini superato 4 – 0 in trasferta sul campo del Ponte a Cappiano. La Corte battuta a Volterra e sicura di essere finita dentro i play-out retrocessione, così come Santacroce sconfitta 2 – 0 dal San Prospero Navacchio. Quest’ultimo di mister Niccolini ha toccato i quaranta punti col successo sui santacrocesi: sette pareggi undici vittorie ed altrettante sconfitte per il San Prospero Navacchio che ha disputato la sua onesta stagione senza mai rischiare. Ed una buona stagione ha disputato anche l’Atletico Cascina, squadra giovane e volitiva ben allenata da mister Simonetti. In questo turno è arrivata la sconfitta sul campo del Castelfranco per 2 – 1.