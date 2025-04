Calcio. Seconda: Migliarino ai play-off col San Vitale

Pisa 15 aprile 2025 – Ultima giornata di campionato in Seconda Categoria. E verdetti finali al termine della stagione regolare. Nel girone A vittoria della Fivizzanese, Carrarese Giovani promossa in Prima Categoria in virtù della in Coppa Toscana, e San Vitale Candia che si classifica al sesto posto e sarà l’avversaria del nostro Migliarino Vecchiano nella semifinale play-off. Assolutamente indolore la sconfitta dei biancorossi nel derby col Pontasserchio di quest’ultima giornata, disputato con diversi ragazzi della Juniores anche per evitare infortuni e squalifiche. infatti già fuori per infortunio Aufiero, Pecori, Baldacci, Lucchesi, Coli, Paolini, Diego Montanelli ed il secondo portiere Antonini. In diffida Lorenzo Montanelli, squalificato capitan Benedettini. Dal primo minuto sono scesi in campo i 2005 Caruso e Bioli, più Della Bartola ormai aggregato alla prima squadra da tempo, poi il 2007 Neri, mentre nella ripresa sono entrati anche i 2005 Tagliaferri e Gambini più il 2006 Malfatti. Il Pontasserchio, squadra esperta di categoria non ha avuto problemi ad imporsi nonostante la rete del vantaggio del Migliarinio Vecchiano segnata su punizione da Francesco Montanelli. Nella ripresa non c’è stata praticamente partita, gli ospiti hanno dominato segnando quattro reti, che i due portieri di casa si sono equamente suddivisi, perché oltre al titolare Cioni, mister Andreotti ha concesso la soddisfazione del debutto in Seconda Categoria anche a Matteo Marconi, pure lui classe 2007. Quindi i verdetti del girone A del Campionato di Seconda Categoria, sono: vincente Fivizzanese, promossa in Prima Categoria. Seconda classificata: Carrarese Giovani, promossa in Prima Categoria come vincente della Coppa Toscana. Abbinamenti play off: terza contro sesta Migliarino Vecchiano – San Vitale Candia e quarta contro quinta Monzone – Villafranchese. Le semifinali play-off si disputeranno in gara secca il 27 aprile prossimo, in casa della miglior piazzata in campionato che potrà contare anche sul pareggio a proprio favore. Per il Migliarino Vecchiano, che ha centrato al meglio il proprio obbiettivo di stagione, sarà fondamentale recuperare un po’ di assenti per potersi presentare a questo appuntamento in condizioni migliori di quanto avvenuto in questo sfortunato finale di stagione. Il Pontasserchio a segno con la doppietta dell’attaccante albanese Shkurti, super capocannoniere del girone con venticinque reti stagionali, e con le reti di Paoletti e Bettini, si è classificato ottavo in graduatoria con trentanove punti totali (undici vittorie, sei pareggi e tredici sconfitte).