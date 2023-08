Calcio. Seconda: il Pontasserchio di Carboni

Pisa 6 agosto 2023 – E’ un Pontasserchio rinnovato quello che si presenta ai nastri di partenza della Seconda Categoria. La più grande novità si registra sulla panchina, dove non siederà più Iago Tamagno, padre del presidente Lorenzo: di comune accordo il mister, dopo tante stagioni, ha preferito fare un passo indietro. Al suo posto Diego Carboni, ex giocatore e già allenatore da alcune stagioni, scelto dal Direttore sportivo Stefano Delli. Due personaggi conosciuti e molto esperti di queste categorie dilettanti che saranno in grado di svolgere un ottimo lavoro per la società della famiglia Tamagno, grazie alle loro competenze e capacità.

La squadra 2023/24 è stata presentata ufficialmente dalla società, dal presidente Lorenzo Tamagno e dal Direttore sportivo. Tra le novità l’esperto portiere Lelli proveniente dal Pappiana, ed il navigato centravanti albanese Skhurti che farà coppia con l’eterno De Cicco suo coetaneo. Ben sei i classe 2002 presenti nel gruppo, Manuele Patacchini (2004) il più giovane. Questa la rosa della squadra sangiulianese che svolgerà la sua attività presso l’impianto comunale ‘Scirea’ di Arena Metato. Portieri: Tommaso Lelli (98), Nicolò Antonini (02). Difensori: Gianmarco Giorgi (00), Marco Del Cesta (99), Daniele Umalini (02), Nico Pulgo (02), Nicola Monacci (93), Federico Guerrini (92). Centrocampisti: Luca Ghelli (89), Matteo Benedetti (99), Mirko Caruso (97), Manuele Casarosa (86), Federico Della Gatta (00), Matteo Puccio (02), Matteo Gennaro (94).

Attaccanti: Domenico De Cicco (93), Eugenio Skhurti (93), Lorenzo Barbani (00), Marco Ghezzi (01), Cesare Paoletti (02), Andrea Tognetti (02), Manuele Patacchini (04). Al fianco di mister Carboni ci sarà il vice Riccardo Barbani, il medico Giammarco Braccini, mentre il ruolo di addetto stampa e contatti esterni sarà ricoperto da Marlo Puccetti.

Una squadra che rappresenta un mix tra giovani ed esperti: sarà questo intrigo a determinare le ambizioni di questo gruppo sul quale dovrà lavorare bene sin da subito mister Carboni. Migliarino Vecchiano, Ponte delle Origini, San Prospero Navacchio ed Atletico le compagne di viaggio dei sangiulianesi in questa Seconda Categoria, in attesa di sapere se saranno tutte insieme inserite nello stesso girone.

Fabrizio Impeduglia