Calcio. Seconda: il derby al Ponte delle Origini

Pisa 16 ottobre 2023 – Nel girone A di Seconda Categoria la copertina è del Ponte delle Origini che espugna 0–1 lo ‘Scirea’ di Arena Metato e si aggiudica il derby contro un Pontasserchio lanciatissimo. Tre punti d’oro per gli ospiti con il minimo sforzo. Sorridoni anche gli Ospedalieri che guadagnano il primo punto della stagione contro il Lido di Camaiore pareggiando 1–1. Ospedalieri: Del Punta Rexhepaj K., Sapio, Giani, Colombini, Di Blasi, Domenici, Rossi, Mirigliani, Rexhepaj E., Fiori. A disposizione Di Sacco, Amari, Cini, Ferranti, Ambrosio, Sorbara, Gerini, Sacco, Luchetti. All. Palla Lido di Camaiore: Maffucci, Castini, Pardini Al., Fascioli, Matrone, Cinquini, Vizzoni, Petrucci, Dati, Luisotti, Oprita. A disposizione Lari, Dazzi, Govi, Grottino, Masotti, Pardini An., Ricci, Trentacosti. All. Orsetti Tre punti scaccia-crisi per il San Prospero Navacchio contro uno Sporting Camaiore che aveva i suoi stessi punti. Finisce 1 – 3 per gli i pisani. Sporting Camaiore: Bianco, Costagli, Paoli (Bonaguidi), Giannecchini, Lari L., Vanni, Maguina (Barsottelli), Mariani, Simonini, Luisotti, Tabarrani (Del Carlo). A disposizione Bernini, Del Prete, Lippi, Mazzei, Pellegrini, Sonetti. San Prospero Navacchio: Filippelli, Ulivieri (Pilotta), Maini, Chetoni, Traso Coschetti, Burgalassi (Macchi), Barachini (Mahamoud), Tescione, Franco (Gjuta poi Paradossi), Fiumalbi. A disposizione Gjuta, Antonioli, Bonamassa. All. Carducci (squalificato) Marcatori: 5’ Burgalassi, 46’ Luisotti, 66’ Barachini, 90’ Fiumalbi Note: espulso Vanni

Nel girone B, Atletico Cascina travolto in casa dal Sextum Bientina. Termina 0–3 per i nerazzurri che passano senza problemi grazie alla doppietta di Teggi ed alla rete di Salvatore. Atletico Cascina: Pampana, Barra (Mori), Guidi (Elisei), Betti Matteo, Cerrai, Biasci, Amoroso, Telloli (Marra), Pagano, Menichetti, Pazzini (Castagna). A disposizione Betti Massimiliano, Mori, Elisei, Carlotti M., Marra, Carlotti L., Giusti, Castagna, Ascione. All. Luperini Sextum Bientina: Bitozzi, Mazzau, Guidi (Pratali), Pepe, Tamberi, Cantini, Palazzo, Cullhaj, Teggi, Salusti (Corona), Ciampi N. (Salvatore). A disposizione Bellone, Ciampi M., Vannini, Pratali, Sevieri, Giorgetti, Fejzo, Salvatore, Colonna. All. Montagnani Marcatori: 45’ e 46’ Teggi, 67’ Salvatore Pareggio a reti bianche per il Migliarino Vecchiano sul campo del Ghivizzano (0–0). Ghivizzano: Paolinelli, Cortopassi, Ori, Abrami, Franchi L., Di Santoro, Ghiloni, Dami, Canini N. (Franchi M.), Ghafouri, Silvestrini (Rubicondo). A disposizione Pellegrini, Bravi. All. Venturelli Migliarino Vecchiano: Bettini, Umalini, Giuntoli, Paolini, Pardi, Benedettini, Lobue, Montanelli D., Pecori (Montanelli F.), Montanelli L., Coli (Lazzarini). A disposizione Fantozzi, Mori, Bandini, Campera, Armenante, Balestri. All. Andreotti