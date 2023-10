Calcio. Promozione: Urbino per dare continuità

Pisa 22 settembre 2023 – Seconda giornata di campionato nei dilettanti. In Promozione, l’Urbino Taccola dopo la vittoria all’esordio contro il Sant’Andrea, vuole dare continuità anche in trasferta. In campo al ‘Castellani’ di Montelupo Fiorentino contro la formazione locale (ore 15.30). In Prima Categoria, un San Frediano lanciatissimo ma privo di molti titolare, si presenta sul campo del Selvatelle, il ‘Turchi’, cercando di compiere un’impresa contro l’attrezzata formazione locale. Mister Enrico Tocchini dovrà ricorrere ad una squadra giovanissima, ma lo spirito sin qui dimostrato sia in campionato che nella vittoriosa gara di Coppa di mercoledì sera contro La Cella, lascia ben sperare. E proprio La Cella, neopromossa, fa il suo esordio in casa al Comunale ‘Betti’ contro il Calci. Derby pisano dunque, con la formazione di mister Biagio Pagano che si presenta in buona forma dopo il pareggio di mercoledì sera contro il San Giuliano. E lo stesso San Giuliano esordisce in casa allo Stadio Comunale ‘Bui’ contro la neopromossa Livorno 9. Sulla carta non c’è davvero partita, ma i livornesi avranno senz’altro voglia di non arrendersi. Un Tirrenia in buona forma tra campionato e Coppa cerca i tre punti in casa al Comunale di Marina di Pisa contro il Fornacette. I litoranei vogliono partire in casa con una bella vittoria.

Fabrizio Impeduglia