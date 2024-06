Calcio. Promozione: San Giuliano programma

Pisa 17 giugno 2024 – Il San Giuliano Fc, neopromosso nel campionato di Promozione dopo aver stravinto la Prima Categoria, riparte con entusiasmo e programmazione. Il sodalizio termale guidato da Roberto Nusca e Massimo Donati e dalla Vice-presidentessa Martina Nusca ha affidato per la terza stagione consecutiva il ruolo della direzione sportiva ad Andrea Luperini persona esperta visto il glorioso passato trascorso diversi anni in serie D ed in Eccellenza a Ponsacco. Dopo la vittoria del campionato con sette giornate di anticipo e la Coppa Toscana la conferma era più che scontata. San Giuliano che sarà protagonista insieme all’altra compagine pisana, l’Urbino Taccola. Lo staff tecnico in vista della stagione 2024/25 riparte da mister Roventini e mister Cordoni. Lorenzo Roventini, sulla panchina termale da ottobre 2022 e reduce da esperienze pluriennali sulle panchine dilettantistiche più importanti della Toscana continuerà dunque il suo lavoro, coadiuvato da Francesco Cordoni, arrivato a dicembre 2022 e reduce da esperienze importanti a livello giovanile professionistiche nazionali avute a Pisa precedute da un percorso al Real Forte Querceta. Insieme a loro confermato anche il preparatore dei portieri Paolo Mattolini, mentre lo Staff si arricchirà di un nuovo ingresso. A partire dalla prossima stagione ne farà parte Giuliano Lotti, con un passato da calciatore professionista e da diversi anni nella famiglia del San Giuliano sia come tecnico e istruttore nella scuola calcio, che con la Juniores. Confermati il massaggiatore-fisioterapista Carlo Alberto Magni e gli accompagnatori Umiliano Innocenti, Enrico Ardinghi Del Cima e Matteo Mattolini che per tutto l'anno hanno seguito con passione e grande professionalità la squadra sia negli allenamenti che nelle gare.