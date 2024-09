Calcio. Promozione: San Giuliano da tre, pari Urbino

Pisa 24 settembre 2024 – La terza giornata del campionato di Promozione toscana girone A registra una sola squadra al comando a punteggio pieno: Cubino che passa anche sul campo del Viaccia per 1 – 2 e sale a quota nove punti.

Il San Giuliano fa un bel risultato ed espugna un campo ostico come quello del Pietrasanta per 0 – 2. Dopo dieci minuti è Ghelardoni a sbloccare il match mentre a dieci minuti dalla fine è Niccolai ad archiviare la sfida siglando la rete del raddoppio sangiulianese. Una vittoria che porta a sei i punti della squadra di mister Roventini, gli stessi del San Marco Avenza e della Lampo Meridien.

Questo il tabellino. Pietrasanta Calcio: Citti L., Cosentino, Terigi, Ceciarini, Da Prato, Bresciani, Szabo, Biagini, Bruzzi, Remedi A., Mattiello. A disposizione Favilli, Bartoli, Laucci, Aquilante, Della Pina, Adami, Romanelli, Maggi, Falorni. All. Della Bona Fc San Giuliano: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni, Pasquini, Carani, Doveri, Niccolai, Di Paola, Doveri, Benedetti. A disposizione Ria, Bozzi, Susini, Micheletti, Nacci, Bindi, Cantini, Bellucci, Ceciarini. All. Roventini Arbitro: Briganti di Carrara Marcatori: 10’ Ghelardoni, 80’ Niccolai

Pareggio interno per l’Urbino Taccola che ad Uliveto non va oltre l’1 – 1 contro gli ospiti del Marginone. La squadra di mister Polzella va sotto al 35’ a causa di una rete di Cortesi ma è poi Castellacci a rimettere in sesto la gara pareggiando. Biancorossi a quattro punti, con una vittoria, un pareggio ed una sconfitta in queste prime tre partite di campionato.

Ecco il tabellino della sfida del ‘Taccola’. Urbino Taccola: Nigro, Antoni, Fabbrini, Marinari, Petri, Aliotta, Zaccagnini, Castellacci, Petracci, Fazzini, Rossi T.. A disposizione Cocozza, Bellagamba, Taglioli Le., Langella, Romeo, Pezzini, Desideri, Risolo, Mercuri. All. Polzella Marginone: Morini, Puccini, Sheta, Lencioni, Lavorini, Bandoni, Ricci, Conte, Cortesi, Del Magno, Battistoni. A disposizione Bolognesi, Carmignani, Venturini, Maggi, Piattelli, Viscio, Papagna, Del Pistoia, Rotunno. All. Bendinelli Arbitro: Marongiu di Livorno Marcatori: 35’ Cortesi, 46’ Castellacci

In Prima Categoria, nel girone B, Calci travolto in casa per 0 – 3 dal Forcoli. Gli amaranto passano con la doppietta di Ciardelli e la rete di Giorgi e sono la capolista del girone. Il Tirrenia pareggia 1 – 1 in casa contro la Pecciolese: a segno Martinelli per i litoranei e Malih per i nerazzurri ospiti. Sempre a zero punti in classifica Atletico Etruria, sconfitto in casa dal Fornacette, e Sanromanese, battuta 2 – 0 sul campo del Selvatelle. Il Castiglioncello batte di misura la Stella Rossa: 1 – 0.