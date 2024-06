Calcio. Promozione: Polzella alla guida dell'Urbino

Pisa 3 giugno 2024 – L’Urbino Taccola punta su Luca Polzella. Sarà lui il nuovo allenatore della società ulivetese militante nel campionato di Promozione Toscana. Polzella chiamato dunque a dirigere la formazione biancorossa nel prossimo Campionato 2024/25. Classe 1972, ex giocatore professionista, e ormai tra i più esperti nel ruolo di allenatore nel mondo del calcio dilettantistico è un mister importante per la categoria.

La prima esperienza nel settore tecnico a Rosignano, nella stagione 2010/11, per poi fare ritorno sulla costa qualche stagione più tardi, nella stagione 2012/13. L’esperienza più lunga e forse anche quella più fortunata dal punto di vista dei risultati è stata quella di Cascina, dove mister Polzella ha trascinato la formazione nerazzurra. Prima la conquista della Coppa Italia di Promozione, poi il successo nel Campionato di Eccellenza Toscana, conquistando una storica promozione in serie D dopo molti anni per la società di Cascina. Per Luca Polzella esperienza alle spalle, anche sulle panchine di Pelli Santa Croce, Camaiore e Cecina, dove proprio nella stagione 2015/16 fu uno dei protagonisti della promozione in Eccellenza della formazione rossoblu. Rinnovate ambizioni dunque per il sodalizio del presidente Simone Taglioli che ha dato la gestione tecnica al direttore sportivo Graziano Pardini.