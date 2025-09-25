Calcio. Promozione: Mobilieri a punteggio pieno

Pisa 22 settembre – In Promozione, nel girone A, pareggio interno dell’Urbino Taccola contro il Forte dei Marmi. Vantaggio pisano con il solito bomber Chicchiarelli poco prima del quarto d’ora. Il Forte dei Marmi pareggia con Papi. Questo il tabellino della sfida del ‘Taccola’. Urbino Taccola: Malasoma, Fabbrini G., Zaccagnini C., Bracci, Taglioli Lo., Salvadori, Guelfi D., Castellacci, Cosi, Gjini, Chicchiarelli. A disposizione Poltronieri, Bellagamba, Romeo, Langella, Vitillo, Arigoni, Campera, Tiozzo, Cresci. All. Giannini Forte dei Marmi 2015: Barsottini, Credendino, Deda, Del Soldato, Zambarda, Lossi, Colombi, Seriani, Imbrenda, Papi, Mengali. A disposizione Calo, Vernazza, Sapienza, Gentile, Alberti, Papi, Adami, Makhlouf, Mengali. All. Papi Arbitro: Sansossio Varnagallo di Pontedera Marcatori: 14' Chicchiarelli, 43' Papi Nel girone B seconda vittoria consecutiva dei Mobilieri Ponsacco che superano 3 – 1 la Sancascianese e conquistano la vetta solitaria a punteggio pieno con sei punti dopo la vittoria di domenica scorsa nella prima giornata di campionato. Un percorso netto finora, compresa la Coppa. Una vittoria col pensiero a Dino Panicucci, grande tifoso rossoblù scomparso in settimana. Questo il tabellino della sfida. Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Gemignani, Papini, Marinari, Aliotta, Mancini, Marrocco, Niccolai, Taraj, Ficarra, Sciapi. A disposizione Colucci, Giusti, Pisani, Bicchierini, Puccini, Stefanini, Kapllani, Bracci, Rigirozzo. All. Polzella Sancascianese: Mino, Casini S., Magnelli, Pratesi, Marchi I, Ballini, Sandroni, Fusi, Casini P., Lumachi, Piazzini Ma.. A disposizione Mugnai, Dupi, Schiazza, Ceccherini, Piazzini Mi., Di Benedetto, Mazzoni, Guarducci, Terramoto. All. Latini Arbitro: Bianchini di Siena Marcatori: 5' Casini P., 8' Niccolai, 30' Taraj, 44' Aliotta Nel girone A di Prima Categoria esordio da incubo per le due squadre pisane. Il Migliarino Vecchiano neopromosso incassa una tremenda ‘manita’ in trasferta sul campo del Capannori (5 – 0). Il Calci, partito con presupposti importanti, prende subito due schiaffi in casa al Comunale di Via Tevere contro gli ospiti della Folgor Marlia (0 – 2). La speranza è che siano solo incidenti di percorso, essendo solo alla prima giornata di campionato. Nel girone B il Fornacette bagna con una vittoria l’esordio in casa piegando 2 – 0 la Montagna Pistoiese con le reti di Uruci e Gulisano