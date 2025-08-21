Calcio. Promozione: l'Urbino Taccola di mister Giannini

Pisa 21 agosto – E’ partita la preparazione pre-campionato dell’Urbino Taccola in vista della stagione di Promozione 2025/26. Guida tecnica affidata a Gabriele Giannini, figlio d’arte, figlio di Luca mister del Pisa Sporting Club e della Nazionale azzurra Under 21. Dopo essere stato sulla panchina della formazione Juniores regionale nel finale dell’ultima stagione trascinando la squadra verso una sudata ma meritata salvezza, Giannini ha deciso di sposare il progetto Promozione proposto dalla società termale. Classe 1977, pisano doc, dopo diverse stagioni con importanti società dilettantistiche toscane, Giannini ha allenato per quattro stagioni le giovanili del Pisa, sedendosi sulla panchine dell’Under 16, dell’Under 17 e della Berretti nerazzurra. Nelle ultime stagioni, per lui importante l’esperienza sulla panchina della Sanremese, formazione ligure partecipante al Campionato di Serie D.

“Siamo orgogliosi di questa scelta – dichiara il direttore Graziano Pardini – non appena Luca Polzella ci ha comunicato che non avrebbe proseguito la sua avventura in biancorosso, abbiamo subito pensato che la giusta alternativa sarebbe potuta essere Gabriele Giannini. Gliene abbiamo parlato e, dopo aver fatto ovviamente le opportune valutazioni, ha accettato la nostra proposta”. Una scelta presa dal direttore, coadiuvato e sostenuto anche dai fidi collaboratori Niccolai e Chiavistelli, oltre chiaramente a tutto il consiglio di società presieduto da Simone Taglioli. “Gabriele è un allenatore giovane ma ha già avuto esperienza importanti, con lui affronteremo un nuovo campionato di Promozione con ambizione ed entusiasmo”. Soddisfazione anche da parte del diretto interessato. “Accetto questa sfida con entusiasmo. Il progetto è ambizioso e rispecchia a pieno il modo di lavorare. Ho voglia di raggiungere qualcosa di importante con l’Urbino Taccola. La società si merita di tornare nei giusti palcoscenici calcistici dilettantistici” commenta così Mister Giannini, “Non sono solito sbilanciarmi su quello che potranno essere i risultati, sicuramente la volontà è quella di fare bene. Cercheremo di raccogliere tutto ciò di quanto positivo sia possibile”.

E’ invece Luca Altemura il mister in seconda che siederà in panchina a fianco di mister Gabriele Giannini. Prezioso il suo contributo nel corso della preparazione atletica e della stagione agonistica prossima che la società biancorossa si appresta ad affrontare. Altemura, è tecnico ed ex giocatore stimato e conosciuto nel territorio pisano ma soprattutto termale. Per lui infatti un passato importante nella società Urbino Taccola, atleta di spessore che ha trascorso diverse stagioni in biancorosso partendo dalla Seconda Categoria fino ad arrivare in Promozione.