Calcio. Promozione: è pari per l'Urbino

Pisa 5 febbraio 2024 – Pareggio per 1 – 1 per l’Urbino Taccola nella quarta giornata del girone di ritorno in Promozione. Allo Stadio ‘Taccola’ di Uliveto Terme l’Atletico Piombino, passato in vantaggio poco dopo il quarto d’ora con una rete messa a segno da Lunghi, ha subito il pareggio ulivetese nella ripresa quando Castellacci al 70’ ha segnato per la squadra di mister Taccola. Un gol pesante che è riequilibrato una gara che si stava mettendo male per i biancorossi. Pisani con un punto in più rispetto agli ospiti al termine della gara: Urbino Taccola quinto con ventisei punti insieme a Colli Marittimi e Montelupo, mentre l’Atletico Piombini a venticinque con Atletico Maremma, Centro Storico Lebowski ed Invicta Sauro. Una classifica anomala con affollamento a centro classifica. Questo il tabellino della sfida. Urbino Taccola: Bulleri, Romeo, Franchi, Pacciani, Anichini, Oshadogan, Cavallini, Castellacci, Cosi, Bertolini, Arrighini. A disposizione Mirtay, Ferrera, Salvadori, Benvenuti, Antoni, Desideri, Baldini, Rocchi, Nassi. All. Taccola Atletico Piombino: Favilli, Martelli, Castellazzi, Bulli, Fatticcioni, Biondi, Politi, Barchi, Paini, Lunghi, Lepri. A disposizione Giannoni, Vannini, Talocchini, Imeri, Papa, Galeone, Patara, Marinelli, Gentili. All. Venturi Arbitro: Simoncini di Pontedera Marcatori: 18’ Lunghi, 70’ Castellacci