Calcio. Prima: vincono San Giuliano, Calci e Tirrenia

Pisa 27 novembre 2023 – In Prima Categoria l’undicesima giornata di campionato regala tre vittorie alle pisane. Il San Giuliano è sempre più capolista grazie alla vittoria in trasferta sul campo neutro di Cascina contro il Peccioli. Nona vittoria in campionato per i nerazzurri (0 – 2) grazie alle reti firmate da Doveri e Bozzi. Ventotto punti per il San Giuliano, seguito dal Selvatelle con ventitre (successo sul campo del Fornacette penultimo (0 – 1). La seconda vittoria è quella del Calci che si impone con lo stesso rusultato (0 – 2) in trasferta a Livorno sul campo del Montenero. La squadra di mister Pagano fa la sua gara e conquista tre punti pesanti grazie alle reti messe a segno da Perissinotto e Bartoli. La terza vittoria pisana è quella del Tirrenia di mister Vuono. I litoranei si sbarazzano al Comunale di Marina di Pisa degli ospiti livornesi del Livorno 9. Tre punti che fanno classifica contro una diretta concorrente. Tirrenia settimo con tredici punti insieme a Forcoli, Pecciolese e Montenero. Pareggia La Cella e perde il San Frediano. La Cella in trasferta a Ponsacco contro la nobile decaduta rossoblù, porta a casa un punto. Certo, i punti potevano essere: a un minuto dalla fine infatti la squadra di mister Taccori subisce la rete del pareggio locale (1 – 1). Vantaggio pisano con Caradonna all’inizio della seconda frazione di gioco. Poi La Cella in dieci per espulsione di Rindi. Il portiere Marconi riesce a parare un calcio di rigore, ma nulla può sull’assalto finale del Ponsacco. Il San Frediano viene sconfitto 0 – 1 dall’Atletico Etruria allo Stadio ‘Parra’. Gara decisa da un calcio di rigore fischiato a favore degli ospiti. San Frediano undicesimo con undici punti ad un terzo di campionato.