Calcio. Prima: vince solo La Cella

Pisa 22 aprile 2024 – In Prima Categoria si è disputata la ventottesima giornata. Una vittoria, un pareggio e tre sconfitte per le pisane. Il San Giuliano campione pareggia a reti bianche (0 – 0) sul campo del Selvatelle secondo in classifica. Dopo il pareggio a Ponsacco (3 – 3), un altro pareggio per la squadra di mister Roventini, il terzo stagionale. Il Selvatelle dunque mantiene cinque punti di vantaggio sul Forcoli che ha pareggiato a Fornacette (2 – 2). Il Calci perde e scivola all’ottavo posto con trentotto punti. Non serve la rete di Toni contro la nobile decaduta Fc Ponsacco che si impone 1 – 2 allo Stadio Comunale di Via Tevere. Rossoblù quintultimi che agguantano il Tirrenia a quota trentuno punti. Per il Calci la stagione è ormai conclusa a due giornate dalla fine. La Cella batte la Pecciolese (1 – 0) ed è l’unica pisana di questa giornata a conquistare la vittoria. Tre punti pesanti per l’obbiettivo salvezza. La squadra di mister Taccori è sempre terzultima ma con ventisette punti e così scaccia le paure della ‘forbice’. Al Comunale ‘Betti’ la Pecciolese cade e rischia di perdere anche il possibile piazzamento play-off. Il San Frediano, penultimo con ventitre punti, cade rovinosamente sul campo della Sanromanese, travolto addirittura per 7 – 0. Ora la situazione di classifica fa davvero paura perché i rossoblù rischiano seriamente la retrocessione diretta senza nemmeno la possibilità di disputare i play-out. Domenica al ‘Parra’ arriva il Forcoli, mentre all’ultima giornata trasferta a Fornacette. E precipita in basso anche il Tirrenia che perde a Staffoli 2 – 1 e viene agganciato al quintultimo posto dal Ponsacco. Domenica a Marina di Pisa arriva la Sanromanese, mentre l’ultima gara sarà in trasferta contro l’Atletico Etruria.