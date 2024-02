Calcio. Prima: San Giuliano dei record

Pisa 19 febbraio 2024 –– In Prima Categoria, la capolista San Giuliano espugna anche il ‘Masoni’ di Fornacette battendo 0 – 3 la squadra locale. Sono addirittura sessantuno adesso i punti conquistati dalla squadra di mister Roventini, capace di vincere venti partite, pareggiarne una e soprattutto non conoscere l’amarezza della sconfitta. Ventuno punti di differenza dalla seconda della classe Selvatelle. Per i nerazzurri a segno il capitano Gremigni, l’eterno bomber Di Paola ed il giovane Nacci. Il Calci pareggia a reti bianche (0 – 0) nell’anticipo del sabato sul campo dell’Atletico Etruria. Gara vibrante fra due squadre che stanno disputando una buona stagione. Il Calci di mister Pagano rimane settimo con ventinove punti (cinque pareggio, otto vittorie ed altrettante sconfitte), mentre l’Atletico Etruria è quarto. Allo Stadio ‘Parra’ di San Frediano la squadra di casa di mister Urso, sotto per 0 – 2 contro il Ponsacco, riesce a pareggiare con una doppietta del bomber D’Amore ed ad evitare una sconfitta che sarebbe stata molto dolorosa in questo scontro diretto. Termina dunque 2 – 2 con un punto a testa conquistato per la propria classifica. San Frediano dodicesimo con venti punti insieme alla Torrelaghese, Ponsacco terzultimo con diciotto. La Cella torna sconfitta dalla trasferta sul campo di una Sanromanese. Risultato pesante di 3 – 0 in favore dei padroni di casa. Per mister Taccori ed i suoi ragazzi tanta amarezza dopo un primo tempo ben giocato, chiuso sullo 0 – 0 e con alcune buone occasioni per poter sbloccare il risultato. Nella ripresa i pisani lamentano la discutibile decisione arbitrale che convalida la rete del vantaggio locale che ha penalizzato irrimediabilmente la squadra. Di rimessa le altre due segnature della Sanromanese. La Cella penultima con diciassette punti, sei in più del Livorno 9 ultimo, e cinque in meno del Fornacette e del Montenero che attualmente occupano la posizione della salvezza diretta. Il Tirrenia parreggia 0 – 0 in casa contro il Selvatelle secondo in classifica e si ritrova ottavo insieme allo Staffoli. Mister Vuono può ritenersi più che soddisfatto per quanto espresso dalla sua squadra che ha tenuto testa alla quotata compagine ospite. Oltretutto i litoranei falliscono dal dischetto l’occasione per fare bottino pieno e cogliere un risultato di prestigio.