Calcio. Prima: San Giuliano campione d'inverno

Pisa 24 dicembre 2023 – I recuperi di Prima Categoria regalano tre vittorie alle squadre pisane. La capolista San Giuliano allo Stadio ‘Bui’ piega i rossoblù del San Frediano per 2 – 1 nel derby. Vantaggio locale, pareggio ospite ma sangiulianesi che trovano il gol decisivo nel finale e chiudono il 2023 in maniera stratosferica. Un altro derby vinto dunque per la squadra di mister Roventini, dopo aver superato domenica scorsa il Calci in quello del ‘lungomonte pisano’. Entrambe le avversarie hanno dato filo da torcere alla super capolista, ma in entrambe le occasioni la corazzata sangiulianese ci ha levato le gambe sia pur di misura. Ma proprio il Calci si è riscattato battendo 1 – 0 in casa al Comunale di Via Tevere gli ospiti del Fornacette. Tre punti importanti per la formazione di mister Pagano che agguanta la quinta piazza play-off con ventuno punti.

La terza vittoria pisana è quella del Tirrenia che espugna ‘I Poggini’ di Ponsacco per 0 – 1, con una rete di Bani. Un successo davvero prezioso per i litoranei che passano un bel Natale con questa bella vittoria ed una classifica molto soddisfacente che li vede ottavi con diciannove punti. La Cella cade al ‘Betti’ (1 – 2) contro il Forcoli. Dopo la sconfitta di misura contro il Selvatelle, ne arriva un’altra amara. La Cella ora ultima con nove punti insieme alla Torrelaghese che strappa un punto sul campo della Pecciolese (0 – 0).