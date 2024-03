Calcio. Prima: i derby al Calci ed al San Giuliano

Pisa 18 marzo 2024 – In Prima Categoria la decima giornata di ritorno vede due vittorie e tre sconfitte per le pisane. San Giuliano e Calci fanno valere il pronostico e , nonostante fossero entrambe in trasferta, si aggiudicano i derby in calendario. Al Comunale di Via Ivizza a Marina di Pisa, il Tirrenia perde 1 – 3 contro la super corazzata il San Giuliano, già campione e già promossa in Promozione. Una gara con tanti ex nelle rispettive squadre. Una bella partita che ha visto il Tirrenia cedere ed il San Giuliano imporsi grazie alle reti messe a segno da Ghelardoni, Lorenzini e Bortoletti. Allo Stadio ‘Parra’ di San Frediano l’altro derby di giornata va al Calci che espugna 0 – 3 il campo dei rossoblù. Calci settimo con trentacinque punti, agganciato dallo Staffoli, ma soprattutto San Frediano penultimo con ventuno: i rossoblù non sono riusciti a conquistare la vittoria. Brutta sconfitta per il San Frediano, la quarta consecutiva dopo quelle contro La Cella, San Giuliano e Livorno 9. A cinque giornate dalla fine la situazione si fa critica in ottica salvezza. Per la squadra calcesana di mister Pagano sono andati a rete Bufalini, l’ex Toni, e Jenjare. Brutta sconfitta anche per La Cella sul campo della Torrelaghese: si trattata di una sorta di spareggio ed i pisani tornano a mani vuote da Viareggio. La Cella terzultima a ventitre punti insieme al Montenero superato 1 – 4 in casa dalla Pecciolese, mentre la Torrelaghese opera il sorpasso e sale a ventiquattrp anche con una gara in più da giocare. Questo il tabellino di una partita che ha visto La Cella passare per due volte in vantaggio per poi essere per due volte raggiunta ed infine beffata a quattro minuti dalla fine del tempo regolamentare da una rete di Marsili. Una sconfitta che può costare davvero cara. Torrelaghese: Aperti, Chelotti (Gemignani), Pezzini, Bonuccelli, Salini, Martinelli, Domenici (Cagnoni), Grossi, Baroni, Tartarini (Comelli), Marsili (Carmazzi). A disposizione Navarra, D’Onofrio, Petrucci,, Lucarini, Poletti. All. Giannini La Cella: Marconi G., Piscopiello, Ghelardoni, Rindi, Bellagamba, Lazzeri, Lucchesi, Carrara, Ticciati, Caradonna, Paolicchi. A disposizione Cecchetti, Berretta, Bettini, Mori, Foschi, Marconi, Santucci, Fiumicelli, Cantini. All. Taccori Marcatori: 27’ Carrara, 60’ rig. Baroni, 75’ rig. Caradonna, 80’rig. Bonuccelli, 86’ Marsili