Calcio. Prima: Fc Ponsacco 1920 ai nastri di partenza

Ponsacco 8 agosto 2024 – Fc Ponsacco 1920 pronto al via per questa nuova stagione 2024/25 nella quale parteciperà al campionato di Prima Categoria dopo la permanenza conquistata nella passata stagione. La cittadina e la sempre presente e calda tifoseria rossoblù si auspicano una stagione che dia loro soddisfazione dopo gli ultimi anni bui che hanno visto precipitare la squadra dalla D alla Prima Categoria. Riconfermato il direttore sportivo Andrea Mencaraglia e come mister è stato promosso Lorenzo Ferretti che lo scorso anno era secondo a mister Bicchieri. Sono arrivati a Ponsacco Lupi Lorenzo portiere dal Castelfiorentino, Molesti Davide portiere dal Casciana Terme. I difensori Politano Vincenzo dall’Armando Picchi, Nucci Alessandro dal Castiglioncello, Baldini Matteo dalla Geotermica. I centrocampisti Alderotti Leonardo dalla Sanromanese, Stampa Samuele e Sylla Modou. Gli attaccanti Villa Jonathan dal Terricciola, l’esterno Codella Dario dal San Frediano, e Laghcha Abdel. Confermati in casacca rossoblù molti calciatori, fra i quali molti ponsacchini con il sangue rossoblù nelle vene dopo la trafila nel settore giovanile: Brattoli Tommaso difensore, Uruci Kevin difensore, Ganetti Lorenzo centrocampista, Ercoli Nicolò centrocampista, Ercoli Luca centrocampista, Lici Ludrit centrocampista, Cantini Alessio attaccante, Petova Ramiz attaccante , Lici enxo attaccante, Fagioli Andrea difensore, Casalini Elia centrocampista, e Boulaares Ayman attaccante.