Calcio. Prima: corazzata San Giuliano

Pisa 31 luglio 2023 – E’ un San Giuliano da promozione in Promozione quello che si accinge ad affrontare il campionato di Prima Categoria 2023/24.

Certo lo è per ora solo sulla carta, ma la campagna di rafforzamento della squadra è stata sontuosa con giocatori di gran livello proveniente da categoria superiori. Basti pensare che fra i tanti volti nuovi, Daniele Bortoletti militava in serie D già da diverse stagioni e Luca Carani, Gianluca Doveri e Francesco Di Paola sono arrivati alla finale play-off di Eccellenza con la maglia del Fratres Perignano. Del resto la scorsa stagione la squadra ha chiuso all’ottavo posto nonostante le ambizioni, e così in questa stagione si prova a compiere il salto di categoria con giocatori che nulla hanno a che fare con la Prima. Il direttore sportivo Andrea Luperini ha portato in nerazzurro grandi nomi del calcio dilettanti della Toscana. In porta arriva dal Tirrenia la sicurezza Raffaele Giacobbe, alle sue spalle confermato il giovane portiere Piegiorgio Mattioli.

In difesa arriva dal Fratres Perignano il centrale Luca Carani. Confermatissimo Lorenzo Gremigni. Volti nuovi quelli di Nicola Bozzi che arriva in nerazzurro dopo due stagioni all'Atletico Etruria, con un passato nelle giovanili dell'Empoli, Prato e San Miniato Basso, e poi Nicola Lorenzini dal Fornacette e Mirco Lelli dal Fratres Perignano. Confermato il giovanissimo Thomas Sanfratello capitano della squadra Juniores, ed a completare il reparto si è decisa la conferma anche di Giorgio Naldini.

A centrocampo arriva dalla serie D con il Real Forte Querceta Daniele Bortoletti (29 presenze e 4 gol), con un trascorso nella Primavera del Pisa, e poi Ponsacco, Pisa Sc e Seravezza. Insieme a lui Enkli Veli, classe 1991, dall'Urbino Taccola in Promozione. E poi Mirko Susini giocatore di grande esperienza, già compagno di Bortoletti e Doveri. Confermati Mirko Nastasi, Nicolò Micheletti, Massimo Principe, ed Edoardo Nacci.

L’attacco è super, come del resto tutti i reparti. Al confermato capocannoniere della scorsa stagione Michael Ghelardoni, si aggiungono Francesco Arrighi protagonista in Prima nella scorsa stagione con la maglia del Tirrenia e Nicolas Pesci bomber prolifico del Fornacette, sempre in Prima Categoria nella passata stagione. Ma la ciliegina sulla torta è quella di un centravanti come Francesco Di Paola che ha accettato la Prima Categoria.

Fabrizio Impeduglia