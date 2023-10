Calcio. Prima: big-match San Giuliano Atletico Etruria

Pisa 7 ottobre 2023 – Quarta giornata di andata nel campionato di Promozione. L’Urbino Taccola è di scena allo Stadio “La Magona d’Italia” contro i padroni di casa dell’Atletico Piombino. Ulivetesi con sei punti in tre gare, privi di mister Roberto Taccola fermato per un turno dal giudice sportivo. Si gioca alle ore 15.30. In Prima Categoria, quattro pisane in casa ed una in trasferta. Calcio d’inizio alle ore 15.30 su tutti i campi. La capolista a punteggio pieno San Giuliano, affronta l’Atletico Etruria secondo in classifica. E’ questo il big-match della giornata. Prima contro seconda, nove punti contro i sette degli ospiti, le due grandi favorite di questo campionato: quella che ha speso e spendi di più contro la nobile decaduta dalla Promozione. Certo che una vittoria del San Giuliano darebbe già una direzione chiara al campionato, con la fuga dei termali. Il Calci affronta alla Stadio Comunale di Via Tevere la neopromossa Livorno 9. Non sarà facile visto che i livornesi sono carichi di entusiasmo dopo la vittoria nel recupero della prima giornata contro La Cella. Entrambe le squadre hanno quattro punti in classifica con una vittoria, un pareggio ed una sconfitta in queste prime tre gare. La Cella, travolta 4 – 1 a Livorno nel recupero della prima giornata, ospita lo Staffoli al ‘Betti’. Per i ragazzi pisani, ancora ultimi da soli a zero punti dopo tre giornate di campionato, si tratta di una gara assolutamente da provare a vincere. Al comunale di Marina di Pisa il derby tra il Tirrenia di mister Vuono ed il San Frediano di mister Tocchini. Cinque punti per i padroni di casa, tre per i rossoblù ospiti. Gara aperta a qualsiasi risultato con i litoranei che possono sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo per la bella vittoria ottenuta sul terreno della Torrelaghese in trasferta domenica scorsa.

Fabrizio Impeduglia