Calcio. Pisa: i 90 anni di Angiolo Meini

Pisa 08 luglio 2023 – Novanta candeline domenica prossima per Angiolo Meini, detto ‘Meo’, nato a Cascina il 9 luglio del 1933. Nel 1951 a soli diciotto anni fu acquistato dal Pisa che allora disputava il campionato di serie B. Con la maglia nerazzurra, nel ruolo di centrocampista, ha disputato due campionati di serie B e due di serie C.

Meini fu suo malgrado protagonista della triste storia del 5 dicembre 1955 quando, tornando dalla trasferta di Fabriano, il pullman sul quale viaggiava la squadra andò a sbattere contro un albero a San Giuliano Terme: molti calciatori purtroppo rimasero feriti non potendo così concludere il campionato di IV serie, portato dunque al termine dai ragazzi delle giovanili nerazzurre. Una situazione che purtroppo costò il sedicesimo posto nella classifica finale del campionato e dunque la retrocessione in Promozione, la categoria più bassa della storia del Pisa.Insomma un testimone importante della storia del Pisa in una stagione buia.

Cari auguri Angiolo Meini, detto ‘Meo’.

Fabrizio Impeduglia