Calcio. Giovanile: Urbino Taccola si fa strada

Calcio. Giovanile: Pisa 21 novembre 2023 –– Nei campionati provinciali si delineano le classifiche. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, Ponte delle Origini e Forcoli al quinto posto sono le prime pisane in classifica: il Forcoli piega 3 – 1 la Folgore Segromigno, mentre il Ponte delle Origini è sconfitto 3 – 0 dalla capolista Pietrasanta. La Pecciolese cade in casa nel posticipo contro il Castelnuovo Garfagnana (1 – 2), ed il San Frediano torna battuto 2 – 1 dalla trasferta contro la Valle di Ottavo. Bel risultato del Ponsacco che espugna San Macario Oltreserchio (1 – 2). Castelfranco quartultimo, San Frediano terzultimo. Nella categoria Allievi Migliarino Vecchiano da solo al comando con diciannove punti dopo la vittoria in trasferta a Ponsacco (1 – 2). Perignano quinto col successo sul Montecarlo (3 – 1). Vince il Santa Maria a Monte, perde l’Atletico Cascina. Nei Giovanissimi B, nel girone A il San Giuliano in testa con il 4 – 1 sul Capannori, solo l’Academy Porcari può insidiare il titolo. Nel girone B, il Fornacette si fa fermare sul 2 – 2 dal fanalino di coda Porta a Piagge. Il Madonna dell’Acqua piega il Camaiore (4 – 2), ed il Pisa Ovest vince il derby contro il Porta a Lucca (3 – 0). La Freccia azzurra ne prende quattordici a Pietrasanta.

Le pisane a Livorno. Monteserra al comando con 30 punti nei Giovanissimi, dopo undici giornate: grande vittoria sul campo della ex capolista Academy Livorno (1 – 3). Colli Marittimi quarti col successo 1 – 3 sul terreno dell’Atletico Etruria. Forcoli quinto (0 – 1 a Santa croce), e Colline seste (8 – 0 al Carli Salviano). Perignano ottavo (3 – 3 con Il Romito).

I campionati pisani. Nella Juniores altra bella vittoria dell’Urbino Taccola che maramaldeggia sul campo dell’Atletico Cascina e si impone 1 – 4 conquistando il secondo posto e portandosi a meno tre dalla capolista Calci (3 – 1 alla Geotermica). Saline quarto, Sextum Bientina e Freccia Azzurra ultime con quattro punti. Negli Allievi, dopo otto vittorie consecutive, il Romaiano pareggia a Cenaia contro le Colline Pisane. Un 3 – 3 scoppiettante che comunque mantiene in vetta gli ospiti con tre punti di vantaggio sull’Atletico Piombino. Allievi B Nel girone A, le Colline Pisane vincono all’ultimo istante il derby contro il Perignano (3 – 2), ed hanno un punto di vantaggio sul Forcoli che con lo stesso risultato abbatte l’Oltrera (3 – 2). Nel girone B il San Giuliano cala il poker nel derby contro il Migliarino Vecchiano (4 – 0) e mantiene i due punti di vantaggio sul Calci che piega 4 – 3 il Santacroce. Nei Giovanissimi. La Bellaria Cappuccini è sconfitta in casa dal San Prospero (0 – 1) e perde la vetta a favore del Pisa Ovest che vince 1 – 4 all’Abetone contro la Freccia Azzurra. Nei Giovanissimi B. Il Perignano dopo il Calci batte anche il San Frediano (1 – 0) e rimane in testa appaiato al Calci che espugna i Colli Marittimi (0 – 3).