Calcio. Giovanile: Urbino maramaldeggia a Migliarino (1 – 5)

Pisa 21 febbraio 2024 – Risultati importanti nei campionati provinciali per le squadre pisane impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, il Ponte delle Origini ed il San Frediano pareggiano nel derby per 1 – 1. La Pecciolese vince 0 – 2 nel campo del Polo Lucchese, ed il Castelfranco fa 3 – 3 in quello del San Macario Oltreserchio. Il Forcoli perde 3 – 2 (doppietta di Pannocchia) sul campo della Valle di Ottavo e perde terreno con le prime. Nella categoria Allievi cade la capolista Ghivizzano, ma il Perignano colleziona un altro pareggio (1 – 1 col Ponsacco) e non ne approfitta. Tra Santa Maria a Monte e Migliarino Vecchiano è 1 – 1. Nella categoria Giovanissimi B di Merito il Fornacette batte 0 – 2 i padroni di casa della Scintilla, mentre il Porta a Lucca travolge il Pisa Ovest per 4 – 1. Le pisane a Livorno. Nei Giovanissimi il Monteserra ed il Salivoli si dividono la posta in palio nello scontro diretto (2 – 2) e si contendono la vittoria del campionato. Anche perché il Perignano vince a Livorno contro l’Atletico Academy (1 – 3) escludendolo probabilmente dalla lotta al vertice. I campionati pisani. Nella Juniores l’Urbino Taccola è inarrestabile ed espugna 1 – 5 il ‘Faraci’ imponendosi contro i padroni di casa del Migliarino Vecchiano. A segno ben cinque giocatori: Serafini, Nassi, Cioni, Antoni e Rocchi. A meno sei il Calci che travolge 4 – 1 la Stella Azzurra fa tredici vittorie consecutive. Per le altre squadre non ci sono più speranze, nemmeno per il Crespina che travolge 4 – 0 il malcapitato Atletico Cascina con le doppiette di Montagnani e Moretti. La giornata ha riservato ben quattro pareggi: quelli per 1 – 1 tra Casciana e Saline, Sextum Bientina e Santa Maria a Monte, San Prospero ed Il Romito, e quello a reti bianche tra Geotermica e Freccia Azzurra. Negli Allievi, il Romaiano si fa clamorosamente battere dal modesto Atletico Etruria quartultimo per 1 – 0 e suo malgrado riapre il campionato dando nuove speranze all’Atletico Piombino ed alle Colline Pisane che travolgono in trasferta il San Prospero per 1 – 4. Allievi B Nel Merito il Fornacette perde 2 – 1 a Calci e si fa agguantare dal Forcoli che pareggia col San Giuliano (1 – 1). La Bellaria cala il poker col Migliarino Vechiano (4 – 0). Nel girone B in testa da solo il Perignano che vince 0 – 5 contro il Pisa Ovest. Solo l’Oltrera prova a stargli dietro (5 – 1 all’Atletico Etruria). Nei Giovanissimi il Pisa Ovest si fa fermare sul 2 – 2 dalla Pecciolese e cosi la Bellaria Cappuccini si porta ad un solo punto di distacco grazie alla vittoria a Bientina sul Sextum (0 – 2). Giovanissimi B. Nel girone di Merito il Forcoli è primo con quindici punti, seguito dal Perignano con tredici. Atletico Etruria ed Oltrera si annullano (1 – 1).