Calcio. Giovanile: Urbino cade a San Prospero (2 - 1), Calci accorcia

Pisa 5 marzo 2024 – Risultati a sorpresa nei campionati provinciali per le squadre pisane impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, il Ponte delle Origini ha riposato ma con il suo quarto posto è la migliore pisana. Il San Frediano perde 2 – 1 a Pieve Fosciana, il Forcoli è travolto 4 – 1 nel derby della Valdera contro la Pecciolese, ed il Castelfranco pareggia 1 – 1 in trasferta contro il Polo Lucchese. Il Ponsacco espugna Barga 0 – 1 e sale al settimo posto. Nella categoria Allievi il Perignano vince 5 – 0 contro il Castelnuovo Garfagnana. Il Migliarino Vecchiano perde 3 – 1 sul campo del Pistoia Nord. Nella categoria Giovanissimi B di Merito Madonna dell’Acqua - Fornacette è stata rinviata, mentre il Porta a Lucca ha travolto 4 – 1 il Ghiviborgo. Le pisane a Livorno. Nei Giovanissimi è sempre testa a testa tra il Monteserra che vince 2 – 4 sul campo delle Colline Pisane, ed il Salivoli che annienta 6 – 1 il Carli Salviano. I campionati pisani. Nella Juniores l’Urbino Taccola cade 2 – 1 nel derby contro il San Prospero Navacchio che ribalta l’iniziale vantaggio ulivetese. Si tratta della prima sconfitta stagionale per i biancorossi. Ne approfitta il Calci che con lo stesso risultato piega Il Romito (2 – 1) e si porta a meno cinque dalla vetta. Saline ed Atletico vincono ma sono troppo lontane per sperare. Negli Allievi, il Romaiano non va oltre l’1 – 1 sul campo del Collevica e rivitalizza le inseguitrici Atletico Piombino (5 – 1 al Carli Salviano) e Colline Pisane (1 – 8 contro la Freccia Azzurra). Allievi B Nel Merito il Calci vince 0 – 1 sul campo della Stella Rossa e mantiene la vetta tenendo a distanza il Forcoli che si impone 0 – 5 sul Migliarino Vecchiano in trasferta. Nel girone B domina da solo il Perignano che vince 2 – 0 contro il Santa Maria a Monte. Insegue l’Oltrera: 3 – 0 ai Colli Marittimi. Nei Giovanissimi il Pisa Ovest vince 1 – 2 a Ponsacco e la Bellaria Cappuccini con lo stesso risultato super il Porta a Lucca (2 – 1). Giovanissimi B. Nel girone di Merito il Forcoli è primo (4 – 0 al Santa Maria a Monte) inseguito dal Perignano che pareggia 1- 1 contro l’Atletico Etruria. Stesso risultato tra Atletico Cascina ed Oltrera. I Colli Marittimi vincono 3 – 2 contro il Ponsacco, mentre tra Fucecchio B e San Frediano è 3 – 3.