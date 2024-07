Calcio. Giovanile: scattano le iscrizioni ai campionati

Pisa 29 luglio 2024 – Scattate le iscrizioni ai campionati giovanili provinciali. Nell’ultimo comunicato la Figc ha reso note le scadenze e le modalità alle quali si dovranno attenere tutte le società che vorranno fare attività. Da lunedì 29 è possibile iscriversi all’Under 17 Allievi (classe 2008), all’Under 16 Allievi B provinciali (classe 2009), all’Under 15 Giovanissimi (nati nel 2010), all’Under 14 Giovanissimi B provinciali (nati nel 2011). Entro il 30 agosto dovranno essere ultimate le procedure per rendere valide le iscrizioni. Ci sarà più tempo per le categorie di Base della Scuola Calcio. Entro il 16 settembre bisognerà completare l’iscrizione degli Esordienti a nove giocatori, primo anno, degli Esordienti a nove giocatori, secondo anno, e degli Esordienti Misti (nati negli anni 2012 e 2013).Ugualmente per i Pulcini secondo anno a sette giocatori e per i Pulcini primo anno a sette giocatori e quelli Misti (nati negli anni 2014 e 2015). Stesse date e stesse procedure per i Primi Calci primo e secondo anno (2017 e 2016) e Misti.