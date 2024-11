Calcio. Giovanile. Romaiano, Perignano ed Etruria al comando

Pisa 20 novembre 2024 – Il Romaiano conquista la vetta degli Allievi con lo 0 – 2 ottenuto al Comunale ‘Faraci’ contro i padroni di casa del Migliarino Vecchiano. Il 4 – 1 del Fratres Perignano sui Colli Marittimi non ha infatti valore ai fini del risultato perché gli ospiti partecipano fuori classifica. C’è in corsa anche il San Miniato che batte in trasferta l’Atletico Etruria per 1 – 2. Il Galleno piega 2 – 0 il Porta a Lucca mentre tra Il Romito ed il Soccer Ponsacco è 1 – 1. Prima vittoria stagionale del Santacroce che supera 3 – 1 il fanalino di coda Santa Maria a Monte.

Negli Allievi B Under 16 girone A il San Giuliano capolista ha riposato ed il San Prospero Scintilla si è portato ad un punto di distanza col successo 2 – 0 sull’Atletico Etruria ultimo con tre punti. Terza piazza per l’Oltrera che cala la ‘manita’ a Santa Maria a Monte (0 – 5). Termina 1 – 1 la sfida tra il Fratres Perignano ed il Forcoli, mentre il Fornacette vince a Porta a Lucca. Nel girone B il Romaiano capolista ha riposato ed il San Miniato non ne ha approfittato, è stato sconfitto 4 – 2 a Bientina dal Sextum. Terza piazza per lo Zambra, travolto a Putignano dagli Ospedalieri (5 – 1).

Nei Giovanissimi nel girone A il Fratres Perignano vince 0 – 2 allo Stadio Comunale ‘Redini’ di Cascina e prosegue la sua marcia a punteggio pieno con sette vittorie consecutive in altrettante gare. La squadra di mister Bani non ha ancora subito una rete. Regge il passo la Bellaria Cappuccini nonostante la sconfitta nello scontro diretto: 8 – 0 alla Pecciolese. La terza forza è il San Miniato che batte 5 – 1 la Sanrtacrocese. Nel girone B il Porta a Lucca ferma il Forcoli sull’1 – 1 e così l’Atletico Etruria superando 8 – 1 il Santa Maria a Monte lo aggancia in testa alla classifica a quota venti punti. I Colli Marittimi col 7 – 0 sul Madonna dell’Acqua sono in corsa, mentre rischia di uscire di scena il Porta a Piagge battuto 1 – 0 dal San Prospero Scintilla.

Nei Giovanissimi B Under 14 nel girone A il Monteserra comanda (1 – 5 a I Passi contro il Porta a Lucca) ed il Fratres Perignano è la seconda forza con lo 0 – 8 a San Frediano. Nel girone B testa a testa tra Bellaria Cappuccini (0 – 10 a Il Romito) e Zambra (0 – 4 a San Miniato).