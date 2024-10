Calcio. Giovanile. Romaiano, Fratres Perignano e Piagge al comando

Pisa 24 ottobre 2024 – Fase di rodaggio terminata nei campionati giovanili pisani. Nella categoria Allievi il Romaiano è a punteggio pieno con quattro vittorie in altrettante gare. L’ultima sofferta, in rimonta, contro il Soccer Ponsacco per 2 – 1. Al secondo posto l’Atletico Etruria, anch’esso a punteggio pieno con tre vittorie in altrettante gare. L’ultima con un pirotecnico 5 – 4 ai danni del Santa Maria a Monte. Terza piazza per il Fratres Perignano che supera agevolmente il Porta a Lucca per 6 – 1 al ‘Biasci’ di Lari. Bene anche Il Romito che piega 3 – 2 il Galleno.

Negli Allievi B girone A cinque vittorie e nessun pareggio. Il San Prospero espugna Cascina (0 – 1), mentre il San Giuliano si impone 0 – 4 a Santa Maria a Monte. L’Oltrera travolge 6 – 2 Il Romito ed il Fratres Perignano liquida l’Atletico Etruria nel derby per 4 – 0. Il Fornacette vince 0 – 2 a Forcoli. Nel girone B, Romaiano a punteggio pieno con quattro vittorie su altrettante gare: l’ultima 1 – 5 in trasferta a Cenaia contro le Colline Pisane. Seconde il Sextum Bientina sconfitto dagli Ospedalieri (1 – 0) ed il San Miniato che ha espugnato Madonna dell’Acqua.

Nei Giovanissimi, nel girone il Fratres Perignano domina a punteggio pieno con dodici punti dopo quattro vittorie in altrettante gare. L’ultima per 0 – 4 sul campo di una della favorite Santa Maria di Empoli. Alle sue spalle la Bellaria Cappuccini, il Soccer e l’Atletico. Nel girone B resiste il Porta a Piagge che vince 1 – 5 il derby contro la Freccia Azzurra. Alle sue spalle incalzano il Forcoli (2 – 0 al Migliarino Vecchiano) e l’Atletico Etruria (7 – 0 al Madonna dell’Acqua.

Nei Giovanissimi B, nel girone A Monteserra e Fucecchio al comando. Monteserra che espugna Calci (0 – 2) e Fucecchio che piega 4 – 3 gli Ospedalieri. Il Forcoli supera il Pisa Ovest (0 – 5) ed il Fratres Perignano vince a Migliarino (0 – 1). Pareggio 3 – 3 tra Freccia Azzurra e San Prospero Navacchio, mentre il Porta a Lucca cala il poker contro il San Frediano (4 – 0). Nel girone B al comando Monteserra B (13 – 0 al Santacroce), Zambra (0 – 6 a Galleno) e Bellaria Cappuccini (3 – 0 alla Stella Azzurra nel derby pontederese). Sextum Bientina vince 1 – 2 a San Miniato e conquista i suoi primi tre punti, così come il Santa Maria a Monte sulla Pecciolese.