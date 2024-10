Calcio. Giovanile: Romaiano e Fratres Perignano a punteggio pieno

Pisa 31 ottobre 2024 – Romaiano ed Atletico Etruria a punteggio pieno negli Allievi Under 17. I primi travolgono 0 – 10 il Santa Maria a Monte in trasferta, i secondi si impongono con risultato tennistico sul campo dell’Atletico Cascina per 1 – 6. Alle loro spalle sono sornione il Fratres Perignano che vince 0 – 8 sul campo del Galleno ed il San Miniato che travolge 4 – 0 il Santacroce. I Mobilieri fuori classifica con i Colli Marittimi. Al Migliarino Vecchiano il derby sul campo del Porta a Lucca (1 – 3).

Negli Allievi B Under 16 girone A, il San Prospero Scintilla piega 3 – 1 il Porta a Lucca e rimane al comando seguito dal San Giuliano che travolge con una ‘manita’ il fanalino di coda Atletico Cascina (5 – 0). Al terzo posto il Fratres Perignano che mette la sua qualità sul campo del Fornacette e lo batte al ‘Masoni’ per 1 – 2. Il Romito piega il Forcoli 3 – 2 mentre Santa Maria a Monte espugna 0 – 1 il campo dell’Atletico Etruria. Nel girone B Romaiano a punteggio pieno con quindici punti dopo il 3 – 1 rifilato agli Ospedalieri. Insegue il San Miniato che supera 3 – 2 le Colline Pisane. Zambra terzo con l’11 – 2 alla malcapitata Stella Rossa ultima insieme al Madonna dell’Acqua battuto 4 – 2 dal Pisa Ovest.

Nei Giovanissimi Under 15 girone A Fratres Perignano a punteggio pieno col 6 – 0 nel derby al Casciana Terme. Alle sue spalle la Bellaria Cappuccini ed il Soccer Ponsacco. Nel girone B in testa il Forcoli che travolge a domicilio il Porta a Piagge per 0 – 4 e l’Atletico Etruria che espugna Migliarino per 0 – 2 .

Nei Giovanissimi B Under 14, Monteserra e Fucecchio guidano il girone A punteggio pieno, mentre nel girone B la fanno da padrona Zambra e Bellaria Cappuccini anch’esse con cinque vittorie su cinque.