Calcio. Giovanile regionale. Perignano vince a Lamporecchio, doppia sconfitta Fornacette

Pisa 10 ottobre 2024 – Bella vittoria del Fratres Perignano nella Juniores Regionale Elite. La squadra di mister Lucarelli si impone in trasferta a Lamporecchio vincendo 0 – 1 contro i padroni di casa della Lampo Meridien, a segno Gentile poco prima dell’ora di gioco. Quinto posto per i rossoblù nel massimo campionato regionale giovanile. Pareggio interno per 1 – 1 per il San Giuliano contro gli ospiti del Forte dei Marmi, a segno Sciarrone. Campionato che vede in testa la Sestese. Nella Juniores Regionale Mobilieri Ponsacco grandi protagonisti, primi in classifica a punteggio pieno con quattro vittorie in altrettante gare. Grande vittoria 0 – 3 contro il San Miniato e vele spiegate. Il Pisa Ovest fa il suo primo punto: in casa pareggiando a reti bianche (0 – 0) contro il Valentino Mazzola. Ancora sconfitto il Fornacette: 0 – 3 in casa contro il Castelfiorentino. Sono tre i punti in classifica per la squadra, così come quelli della Bellaria Cappuccini battuta anch’essa in casa per 2 – 3 dai livornesi della Portuale. Il Cenaia torna con un pareggio (1 – 1) dalla trasferta all’Isola d’Elba contro l’Audace. Bella vittoria infine dell’Urbino Taccola in Maremma che espugna il campo dell’Invicta Sauro per 1 – 3 e sale al quarto posto in classifica dopo quattro giornate di campionato. Negli Allievi Elite l’Oltrera pareggia a reti bianche contro il Forte dei Marmi (0 – 0). Nel regionale il San Giualino piega nettamente il Viaccia (5 – 1), mentre il Forcoli vince il derby contro la Bellaria Cappuccini (4 – 1). Forcoli a sette punti, Bellaria ad uno. Il Calci perde 2 – 1 contro Grosseto Barbanella e resta ancora a secco di vittorie. Il Fornacette vince 4 – 2 contro il Fucecchio. Nei Giovanissimi regionali Fornacette travolto in trasferta per 4 – 1 dal Venturina. Calci a valanga sull’Audace Isola d’Elba che viene sconfitto 9 – 1 dalla squadra della Valgraziosa di mister Mariannini. Il Monteserra piega 3 – 2 l’Atletico Maremma e tiene il passo del Calci, così come il Pisa Ovest che con una doppietta di Manetti si impone sul Monteriggioni. L’Oltrera stravince il derby vincendo 0 – 6 sul campo del Romaiano: doppiette di Stefanizzi e Santini, reti di Mariotti e Bucalossi. Nel girone B il San Giuliano vince sul campo dell’Atletico Lucca (0 – 2).