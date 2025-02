Calcio. Giovanile regionale: Mobilieri verso l'Elite

Pisa 5 febbraio 2025 – Nella Juniores regionale Elite, Fratres Perignano sconfitto in trasferta nel posticipo del lunedì sul campo del Firenze Ovest (2 – 1). Quinta piazza per la squadra di mister Lucarelli. Nono posto per il San Giuliano che travolge 8 – 0 il fanalino di coda Atletico Piombino. Nel regionale i Mobilieri Ponsacco si avviano verso la vittoria finale del campionato. La squadra di mister Pertici batte anche il Valentino Mazzola (1 – 0) e vola a più tredici sulla seconda in classifica. La promozione nel girone Elite è sempre più vicina. La Bellaria Cappuccini perde in casa 0 – 1 contro il Venturina mentre il Cenaia torna dalla trasferta di Certaldo con un pareggio a reti bianche (0 – 0). Il San Miniato Basso espugna 0 – 1 il campo del Pisa Ovest lasciando i locali al penultimo posto. Tra Fornacette e Castiglioncello è 3 – 3 mentre l’Urbino Taccola vince in trasferta contro la Grosseto Barbanella.

Negli Allievi regionali Elite quinto posto per l’Oltrera che piega 2 – 1 il Prato Social. Nel regionale il Fucecchio espugna 0 – 2 il campo dell’Academy Livorno e continua a condurre in testa. Il Fornacette batte la Portuale (2 – 0) ed il Forcoli il Roselle (3 – 0). Calci travolto 5 – 2 in trasferta dalla Poggibonsese. Nel girone C buon punto del San Giuliano contro il Prato (1 – 1).

Nei Giovanissimi regionali, nel girone A, il San Giuliano perde 4 – 3 a Pietrasanta ed occupa la quinta posizione a trentacinque punti. Nel girone C in testa la Pro Livorno Sorgenti bloccata sullo 0 – 0 dal Fornacette. Non ne approfitta il Calci che con lo stesso risultato interno si fa fermare dalla Poggibonsese (0 – 0). Il Monteserra si porta a meno due grazie alla vittoria per 3 – 0 sulla Colligiana. Il Pisa Ovest torna sconfitto di misura (1 – 0) dalla trasferta sul campo del Valentino Mazzola. Il Romaiano penultimo ottiene la sua seconda vittoria staginale battento 2 – 1 l’Audace Isola d’Elba ultima. L’Oltrera espugna Atletico Maremma (0 – 3).

Negli Allievi B regionali il Calci vince 4 – 0 il derby contro gli Ospedalieri, mentre l’Oltrera espugna Montemurlo (1 – 2). Il San Giuliano pareggia in casa contro il Viaccia (2 – 2). Nei Giovanissimi B l’Oltrera cade in casa contro il Tau Altopascio (0 – 1) mentre il San Giuliano espugna Montecatini (1 – 7). Lo Zambra vince a Rosignano (0 – 3) ed il Monteserra a Prato contro lo Zenith (1 – 5).