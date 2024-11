Calcio. Giovanile regionale. Forcoli e Monteserra sorridono

Pisa 13 novembre 2024 – Nella Juniores Regionale Elite continua la sfida tra la capolista Sestese ed il Fratres Perignano. I fiorentini espugnano Fucecchio ma il Fratres resta a meno tre grazie alla vittoria sul campo del Pontassieve per 1 – 2. Buon punto per il San Giuliano che torna con un 3 – 3 dalla trasferta a Cecina sul campo dello Sporting.

Nel regionale ottava sconfitta su undici gare per il Fornacette quartultimo in classifica con nove punti. Il pesante 3 – 0 subito a San Gimignano costa la panchina a mister Di Mauro che da domenica sarà sostituito dal Ds Balluchi. Subito scontro salvezza in casa contro l’Invicta Sauro terzultimo insieme al Castiglioncello. Il Pisa Ovest torna da Certaldo con un pareggio a reti bianche (0 – 0). Il super derby Cenaia – Mobilieri Ponsacco termina con lo stesso risultato (0 – 0) al termine di una partita molto intensa e combattuta nella quale i padroni di casa falliscono un calcio di rigore pesante, parato da Profeti. Bella vittoria della Bellaria Cappuccini che si impone 0 – 3 sul terreno della Grosseto Barbanella, mentre il San Miniato Basso perde in casa contro i livornesi della Portuale.

Negli Allievi Regionali Elite l’Oltrera incassa un tremendo poker interno contro la Cattolica Virtus (0 – 4) ma mantiene l’ottavo posto dopo otto giornate. Nel regionale Fornacette travolto 4 – 1 sul campo del Santa Maria di Empoli che ha messo in mostra una qualità migliore. Ne approfitta il Forcoli che piega 2 – 0 il Grosseto e balza in testa alla classifica con venti punti. Vincono meritamente in casa anche il Calci 4 – 0 contro Limite e Capraia e la Bellaria Cappuccini 3 – 0 contro l’Atletico Piombino. Nessuna delle quattro pisane al momento pare essere in lotta per la retrocessione. Nel girone C Il San Giuliano vince 1 – 3 sul campo dell’Olimpia e si assesta a metà classifica.

Nei Giovanissimi Regionali bene le squadre pisane. Il Monteserra al comando con ventidue punti dopo il bel successo per 0 – 3 sul campo della nobile decaduta Grosseto. Un punto in meno per il Calci secondo che espugna Venturina 1 – 2. Il Pisa Ovest piega 2 – 0 il Romaiano penultimo con quattro punti. L’Oltrera maramaldeggia all’Isola d’Elba contro l’Audace imponendosi addirittura 1 – 12. Il Fornacette pareggia 2 – 2 in casa contro la Colligiana.