Calcio. Giovanile: Pisa Ovest doppia batosta, Perignano e San Giuliano che vittorie!

Pisa 5 ottobre 2023 –– Campionati giovanili alla quarta giornata in diverse categorie. Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano, sotto di due reti all’intervallo sul campo del Montelupo, si impone 2 – 3 grazie ad una straordinaria rimonta. Sei punti per il Perignano, come il Fornacette che pareggia a reti bianche sul terreno del Maliseti Seano penultimo. Grande vittoria del San Giuliano che travolge 6 – 1 l’Arezzo Academy e si trova a quattro punti in classifica. Nell’Elite ad oggi comanda il Pontassieve con dieci punti su dodici. Juniores regionali. Pisa Ovest a picco, sconfitto in casa per 1 – 5 dall’Armando Picchi e terzultimo in classifica con un punto. Bene la Bellaria Cappuccini vittoriosa 2 – 4 in trasferta sul campo del Sant’Andrea. Il San Miniato Basso batte il Romaiano 3 – 1 nel derby, mentre la Cuoiopelli viene travolta 4 – 0 dallo Sporting Cecina e resta con un punto in classifica dopo tre giornate. Juniores provinciali. Calci al comando da solo a punteggio pieno con sei punti in due gare. Questo grazie alla seconda vittoria consecutiva ottenuta sabato in trasferta a Crespina per 1 – 4 dalla squadra di mister Michele Pistoia. L’Urbino Taccola vince 1 – 2 sul campo della Freccia Azzurra. Allievi regionali Elite. La matricola Oltrera battuta 2 – 0 a Cecina, quintultima con due pareggi in queste prime tre gare. Allievi regionali. Pisa Ovest travolto dal poker dell’Academy Livorno: 4 – 0. Tre punti in queste prime tre gare per i pisani. Terza vittoria consecutiva per il calci che espugna 0 – 3 il campo della Bellaria Cappuccini. Calcesani primi a punteggio pieno insieme a Fucecchio, Santa Maria, Grosseto e Venturina. Il Forcoli batte 2 – 0 l’Invicta Sauro. Nel girone C, terza vittoria consecutiva del San Giuliano: 4 – 2 all’Olimpia. Allievi provinciali. In testa con sei punti, frutto di due vittorie in altrettante gare, Monteserra, San Prospero, Colline Pisane e Carli Salviano. Il Monteserra vince 0 – 10 ad Oratoio contro la Scintilla, mentre il San Prospero maramaldeggia in casa contro i livornesi dell’Orlando per 11 – 0. Negli Allievi B partono forte il San Giuliano (10 – 0 al San Frediano), ed il Perignano (0 – 4 in trasferta a Peccioli). Bene anche il Monteserra (0 – 6 in trasferta sui Colli Marittimi).

Fabrizio Impeduglia