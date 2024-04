Calcio. Giovanile: Perignano primo col brivido, Fornacette zona retrocessione

Pisa 16 aprile 2024 – Finali incandescenti nei campionati giovanili regionali toscani. Juniores Nazionale. I Mobilieri Ponsacco tornano alla vittoria e superano di misura (1 – 0) il Certaldo penultimo. Buon pareggio per il Cenaia che ferma sull’1 – 1 il San Donato Tavarnelle. Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano è sempre primo a due giornate dalla fine, ma complice il pareggio sul campo dell’Arezzo (1 – 1), il vantaggio sulla inseguitrice Lastrigiana si è assottigliato ad un solo punto. La grande impresa è vicina, ma è ancora lunga. Anche perché all’ultima giornata i rossoblù giocheranno sul campo di un Fornacette che, travolto 4 – 1 a Pontassieve nonostante il cambio tecnico, è sul baratro della retrocessione. Respira il San Giuliano quintultimo checol pareggio contro il Maliseti Seano si porta a due punti dal Fornacette quartultimo. Per i sangiulianesi sarà molto importante la gara di domenica allo Stadio ‘Bui’ contro la Sestese. Il Perignano ospita il Fucecchio, la Lastrigiana va a Maliseti, mentre il Fornacette dovrà vincere a Grassina. La prima retrocessa è il San Marco Avenza. Juniores regionali. Dopo il Romaiano retrocedono anche Atletico Maremma e Sant’Andrea, mentre la Cuoiopelli è agganciata all’Armando Picchi per evitare la retrocessione. Santacrocesi sconfitti 3 – 1 a Venturina, ma i livornesi non riescono a battere il Sant’Andrea (1 – 1). La Bellaria Cappuccini travolta 5 – 3 dall’Invicta Sauro, ed il Pisa Ovest battuto 0 – 2 dal San Miniato. Allievi regionali Elite. L’Oltrera viene travolto 4 – 0 dalla Sestese che cala il poker. La soglia salvezza è comunque rassicurante Allievi regionali. Nel girone B oltre al Pisa Ovest sono retrocesse Audace Isola d’Elba, Livorno 9 e Castelfiorentino, ma per l’ultimo posto tremano Fornacette e Bellaria Cappuccini. La Pro Livorno Sorgenti travolge 5 – 1 proprio il Fornacette e si porta a meno quattro dalla stessa ed a meno due dalla Bellaria Cappuccini a tre giornate dalla fine. Bellaria fermata sul 2 – 2 dal Follonica Gavorrano, Calci battuto in casa dal Fucecchio (0 – 3), Forcoli che si fa fermare dal Pisa Ovest (1 – 1). Nel girone C il San Giuliano batte 2 – 0 il Maliseti Seano. Giovanissimi regionali. Fornacette supera 2 – 0 l’Invicta Sauro, Calci sconfitto 4 – 2 da Limite Capraia. L’Oltrea piega 3 – 1 il Roselle, mentre il Romaiano vince il derby a San Giuliano (1 – 2). Pisane salve, retrocede la Portuale di Livorno. Giovanissimi B regionali. Il San Giuliano supera 1 – 2 il Pietrasanta e chiude la stagione al secondo posto insieme al Fucecchio. Monteserra perde in casa 0 – 1 con i campioni del Tau Altopascio. Calci pareggia contro la Pro Livorno Sorgenti a reti bianche (0 – 0), mentre la pareggia sul campo del Follonica Gavorrano (2 – 2) e termina penultima insieme al Picchi. Pisane retrocesse che hanno perso la categoria regionale: Romaiano (Juniores), Pisa Ovest (Allievi).