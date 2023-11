Calcio. Giovanile: Perignano piega il Pontassieve, Fornacette battuto dall'Academy Livorno

Pisa 21 novembre 2023 –– Campionati giovanili regionali ad un terzo di stagione. Juniores Nazionale. Mobilieri Ponsacco battuti 3 – 2 sul campo del San Donato Tavarnelle, mentre il Cenaia pareggia 2 – 2 contro il Ghiviborgo. Sesta piazza per il Cenaia, ottava per i Mobilieri. Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano conquista un’altra vittoria pesante, dopo l’Affrico batte anche il Pontassieve (1 – 0) e sale a tredici punti. San Giuliano sconfitto a Piombino ed ora terzultimo, mentre il Fornacette ferma sull’1 – 1 la capolista Zenith Prato. Juniores regionali. La Bellaria Cappuccini sconfitta in casa dal Castelfiorentino (1 – 2) ed agganciata dal Pisa Ovest che torna dalla trasferta all’Isola d’Elba con un importante 1 – 4. La Cuoiopelli pareggia contro l’Atletico Maremma (1 – 1) ed è terzultima, mentre il Romaiano è all’ultimo posto, ancora sconfitto, questa volta dal Venturina per 3 – 2. Allievi regionali Elite. L’Oltrera pareggia 1 – 1 in casa contro il Calenzano. Allievi regionali. Il Calci con il suo terzo posto è la prima pisana del girone: vittoria 0 – 3 sul campo del fanalino di coda Livorno 9. Insieme a quest’ultimo il Pisa Ovest travolto addirittura 2 – 9 in casa dal Grosseto: una situazione davvero difficile da superare con cinque retrocessioni previste.La Bellaria Cappuccini vince all’Isola d’Elba per 0 – 2, mentre perde ancora il Fornacette superato in casa per 0 – 3 dal Venturina: è la sesta sconfitta stagionale per il Fornacette. Il Forcoli pareggia sul campo del Follonica Gavorrano e si assesta a diciotto punti (1 – 1 il risultato finale). Nel girone C, il San Giuliano vince 2 – 3 in rimonta nella trasferta col Via Nova. Giovanissimi regionali. Il Fornacette perde 3 – 2 il big-match contro i livornesi dell’Academy Livorno, ora al comando con ventiquattro punti dopo nove gare. Il Calci ne approfitta e si porta al terzo posto grazie al 2 – 0 sul Roselle. Campionato molto combattuto al vertice con quattro squadre in lizza per la vittoria finale. Il Romaiano supera 2 – 1 l’Audace Isola d’Elba, mentre l’Oltrera conquista tre punti salvezza pesanti espugnando il campo della Pro Livorno Sorgenti per 0 – 3. Respira anche il San Giuliano grazie al 5 – 0 sul fanalino di coda Follonica Gavorrano.