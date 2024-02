Calcio. Giovanile: Perignano cade, ma resta in testa nell'Elite

Pisa 06 febbraio 2024 –– Prima gara di febbraio nei campionati giovanili regionali toscani. Juniores Nazionale. Turno di riposo per Mobilieri Ponsacco e Cenaia. Si riprende sabato con i ponsacchini che ospitano il Poggibonsi ed il Cenaia che riceve il Tau Altopascio. Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano cade 2 – 1 sul campo della Lastrigiana nonostante l’iniziale vantaggio ma rimane comunque primo da solo con un punto di vantaggio su Pontassieve e Zenith Prato. Il Fornacette pareggia 1 – 1 sul difficile campo dell’Affrico ma rimane terzultimo in classifica con ventidue. Il San Giuliano è penultimo: diciotto punti ma prestazione incoraggiante contro il Pontassieve secondo in classifica. Un 2 – 2 dal quale ripartire per provare a mantenere la categoria a dieci gare dalla fine. Juniores regionali. Bellaria Cappuccini battuta all’isola d’Elba contro l’Audace che si impone di misura (1 – 0). Con lo stesso risultato (1 – 0) il San Miniato Basso piega l’Armando Picchi e col suo quinto posto è la prima pisana. Vittoria preziosissima pe il Pisa Ovest che liquida 2 – 0 l’Atletico Maremma e si allontana dalla zona calda. Il Romaiano pareggia a Castiglioncello (1 – 1) ma rimane ultimo con dieci punti, la Cuoiopelli espugna 0 – 2 Sant’Andrea, lo scavalca e sale al terzultimo posto, ma non sarà semplice risollevarsi. Allievi regionali Elite. L’Oltrera travolto 6 – 0 sul campo della capolista Affrico. Ventidue punti in graduatoria, più cinque sulla retrocessione. Allievi regionali. Il Calci, sconfitto 3 – 0 dalla capolista Venturina, archivia l’ultima speranza di poter lottare per il primato e scivola al quinto posto. Il Forcoli supera 2 – 0 il Livorno 9, mentre il Fornacette vince 1 – 2 contro Limite e Capraia. La Bellaria Cappuccini si fa superare in casa dai livornesi della Portuale (1 – 2). Ancora sconfitto il Pisa Ovest che perde 1 – 0 all’Isola d’Elba contro l’Audace e rimane ultimo. Nel girone C il San Giuliano supera 2 – 0 il Pietrasanta. Giovanissimi regionali. Il Calci supera 1 – 0 il Romaiano e lo manda nel baratro della lotta retrocessione: ospiti infatti quartultimi insieme all’Audace Isola d’Elba che pareggia a Pontedera contro l’Oltrera (1 – 1). Il Fornacette batte 2 – 0 il San Giuliano e si porta a meno due dalla capolista Limite e Capraia. Giovanissimi B regionali. San Giuliano sempre in testa grazie alla vittoria 1 – 0 sulla Pro Livorno Sorgenti. Bene il Calci che batte lo Sporting Cecina per 1 – 0. Bellaria Cappuccini battuta 1 – 3 dal Fucecchio, mentre il Monteserra liquida 4 – 1 il Ponte 2000.