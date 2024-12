Calcio. Giovanile. Pari nel derby Monteserra - Calci

Pisa 4 dicembre 2024 – Cinquina del San Giuliano che nella Juniores Regionale Elite travolge la Floria per 5-0 e tocca quota venti punti, a più otto sulla zona retrocessione. Un bel settimo posto per i sangiulianesi appaiati allo Sporting Cecina. Sconfitto il Fratres Perignano in casa dalla Lastrigiana che lo aggancia al terzo posto a quota ventitre (1-2). Nel regionale i Mobilieri Ponsacco primi della classe si fanno fermare sul pareggio interno dall’Invicta Sauro quintultima (1-1) e non allungano sul Castelfiorentino fermato a sua volta sul 2-2 dal Cenaia quarto in classifica. E pareggio 2-2 anche per la Bellaria Cappuccini all’Isola d’Elba contro l’Audace. Il San Miniato Basso espugna Castuglioncello (1-2) mentre l’Urbino Taccola è travolto 4 – 1 sul campo del Valentino Mazzola. Restano in difficoltà sul fondo classifica ma fanno punti Fornacette e Pisa Ovest: i primo riescono a battere di misura il Certaldo (1-0), mentre i secondi pareggiano in casa contro la Grosseto Barbanella (2-2).

Negli Allievi Regionali Elite l’Oltrera torna con pareggio 2-2 dalla lontana trasferta a Seravezza. Sesto posto con diciassette punti per i pontederesi. Nel girone C il San Giuliano piega di misura il Calenzano (1-0) e lo scavalca in classifica raggiungendo i diciannove punti. Nel girone B guida il Fornacette che supera 2-1 l’Invicta Sauro, incalzato ad un solo punto dal Fucecchio e dal Santa Maria. I primi piegano 3-2 la Bellaria Cappuccini, i secondi espugnano Poggibonsi. Il Forcoli è quarto dopo la vittoria esterna sulla Grosseto Barbanella. Il Calci pareggia in casa contro la Portuale (1-1) e mantiene qualche punto di vantaggio sulla salvezza.

Nei Giovanissimi regionali comanda la Pro Livorno Sorgenti nel girone C. Monteserra e Calci pareggiano 1-1 nel tanto atteso derby del Lungomonte pisano e perdono terreno rispetto alla compagine livornese. Oltrera e Fornacette pareggiano nel derby (1-1): padroni di casa in gran spolvero ma gli ospiti riescono a pareggiare nel finale. La posizione di classifica dei pontederesi non è però delle migliori. Il Pisa Ovest torna dalla trasferta di Certaldo con un pareggio a reti bianche (0-0). Romaiano battuto in casa 2-4 dal Valentino Mazzola. San Giuliano fa 2-2 a Montemurlo.