Calcio. Giovanile: Pari Calci-Monteserra, retrocede Romaiano

Pisa 24 marzo 2025 – Tempo di verdetti e recuperi nei campionati giovanili regionali. Nella Juniores Regionale Elite il Fratres Perignano è quinto con quarantaquattro punti ma ha due gare da recuperare: una domani allo Stadio ‘Matteoli’ contro l’Affrico ed un’altra sabato sul campo della Lastrigiana. Il San Giuliano ha perso 2 – 0 sul campo della Floria e nelle ultime due gare di campionato d prestare attenzione alle dinamiche della zona retrocessione con Firenze Ovest e Lampo Meridien determinate. Nella Juniores Regionale i Mobilieri Ponsacco sono pronti a festeggiare la vittoria del campionato e la promozione nell’Elite. Vittoria 1 – 2 ad Uliveto Terme nel derby contro l’Urbino Taccola con una gara in meno rispetto al Castelfiorentino battuto a Venturina. Bel quarto posto per il San Miniato Basso che travolge 6 – 2 il Valentino Mazzola. Sesta la Bellaria Cappuccini, settimo il Cenaia che supera 1 – 0 il San Miniato. Pirotecnico 4 – 4 tra Invicta Sauro e Fornacette, mentre grande vittoria d’orgoglio del Pisa Ovest penultimo che espugna il campo del San Gimignano (0 – 1): gran merito di mister Leoni che tiene sulla corda motivazionale i ragazzi ed onora il campionato. Retrocede la Nuova Grosseto Barbanella. Negli Allievi Regionali Elite l’Oltrera supera 1 – 0 il Seravezza e consolida l’ottavo posto. Negli Allievi Regionali Fucecchio lanciato verso la vittoria e la promozione nell’Elite grazie allo 0 – 2 conquistato a Pontedera contro la Bellaria Cappuccini. Il Forcoli è secondo dopo il 5 – 0 rifilato alla Nuova Grosseto Barbanella retrocessa. Il Fornacette espugna il campo dell’Invicta Sauro (2 – 3), mentre il Calci vince a Livorno sul campo della Portuale (1 – 3). Le pisane sono tutte praticamente salve, compreso il San Giuliano nel girone C nonostante la sconfitta a Calenzano per 2 – 0. Nei Giovanissimi Regionali ennesimo ribaltone in testa alla classifica in una stagione a dir poco emozionante. Adesso comanda il Grosseto con sessanta punti, ma il Monteserra con cinquantotto ha una gara in meno. Il derby del lungomonte tra Calci e Monteserra è terminato 1 – 1. Vantaggio calcesano nella prima frazione, ma nella ripresa il Monteserra risponde. La Pro Livorno Sorgenti vince a Venturina e si candida e guastare la festa alle altre tre. Il Romaiano perde 3 – 0 e retrocede insieme all’Audace Isola d’Elba. Il derby tra Fornacette ed Oltrera termina a reti bianche (0 – 0) mentre il Pisa Ovest supera 2 – 0 la Certaldese. Il San Giuliano batte 2 – 1 il Montemurlo.