Calcio. Giovanile: Oltrera d’Elite con la tripletta di Panettella

Pisa 15 novembre 2023 –– Campionati giovanili regionali alla decima giornata del girone di andata. Juniores Nazionale. Nella tanto attesa giornata del derby i Mobilieri Ponsacco superano 2 – 1 il Pontedera, mentre il Cenaia di mister Lombardi espugna Figline 0 – 2. Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano torna dalla trasferta sul campo del Maliseti Seano con un pareggio a reti bianche (0 – 0) che lo porta a dieci punti. Pareggio esterno anche per il Fornacette: 1 – 1 sul campo del Firenze Ovest. Cade il San Giuliano superato 1 – 3 allo Stadio Comunale ‘Bui’ dall’Affrico. Undici punti in classifica per il San Giuliano, quattordici per il Fornacette. Juniores regionali. La Bellaria Cappuccini torna con un pesante passivo dalla trasferta in Maremma: l’Atletico che era terzultimo vince 4 – 1. Ancora sconfitte Cuoiopelli e Romaiano rispettivamente terzultima e penultima: la prima cade 2 – 1 sul terreno dell’Armando Picchi, la seconda 1 – 2 in casa contro l’Invicta Sauro. Il Pisa Ovest respira grazie al poker calato contro il fanalino di coda Sant’Andrea: 4 – 0. Il San Miniato perde in casa 1 – 3 contro la capolista Sporting Cecina.

Allievi regionali Elite. L’Oltrera continua a vincere: la squadra di mister Formigli si impone 0 – 4 in trasferta contro lo Sporting Arno grazie alla tripletta di Panettella e la rete finale di Palma. Allievi regionali. Il Calci supera 2 – 0 l’Invicta Sauro e sale al terzo posto in classifica alle spalle di Venturina e Fucecchio che si sono scontrate fra loro con la vittoria ospite. Il Pisa Ovest è ultimo con quattro punti in dieci gare, travolto 3 – 0 sul campo della Portuale: la salvezza è un obbiettivo difficile molto difficile. La Bellaria Cappuccini vince il derby contro il Fornacette per 3 – 1: quinta sconfitta per gli ospiti. Perde anche il Forcoli in casa contro Limite e Capraia (1 – 2). Nel girone C, il San Giuliano batte 2 – 0 la Lunigiana.

Giovanissimi regionali. Il Fornacette supera la Pro Livorno Sorgenti e rimane al comando con ventiquattro punti. Il Romaiano ferma sull’1 – 1 il Limite Capraia. Con lo stesso risultato di parità Calci ed Oltrera pareggiano nel derby. Il San Giuliano pareggia nella lontana trasferta contro l’Invicta Sauro per 1 – 1. Sono sette i punti raggranellati finora dai sangiulianesi (una vittoria, quattro pareggi e tre sconfitte). Fabrizio Impeduglia