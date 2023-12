Calcio. Giovanile: Monteserra domina Livorno

Pisa 14 dicembre 2023 –– Nei campionati provinciali ultime gare prima delle feste. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, Forcoli quarto in classifica grazie alla vittoria di misura sul Vorno (1 – 0). Il Ponte delle Origini è sconfitto con lo stesso risultato sul terreno della Valle di Ottavo (1 – 0). Il Ponsacco espugna Polo Lucchese (0 – 3), mentre la Pecciolese supera 3 – 2 il San Frediano. I rossoblù sanfredianesi vincono però il recupero contro la Pieve Fosciana (1 – 0) e salgono a nove punti. Nella categoria Allievi il Migliarino Vecchiano perde a Castelnuovo Garfagnana (2 – 1) e scende al quarto posto, ed il Perignano si fa fermare dal Pescia sul 2 – 2. Nei Giovanissimi B, nel girone A il San Giuliano in testa con il successo 0 – 6 sul Piazza 55: undici vittorie su undici e qualificazione al regionale vicina. Nel girone B, male le pisane. Scintilla travolta 9 – 3 dalla capolista Pietrasanta, Pisa Ovest battuto in casa dal capezzano secondo in classifica. Le pisane a Livorno. Il Monteserra (2 – 0 al Forcoli) è al comando con trentasei punti con nei Giovanissimi. Colli Marittimi quarti (1 – 1 contro Atletico Livorno), Colline Pisane quinte (6 – 0 all’Orlando), Forcoli sesto, Perignano settimo (8 – 0 al San Vincenzo) in questo lungo girone da diciotto compagini. I campionati pisani. Nella Juniores altra vittoria dell’Urbino Taccola che espugna 0 – 5 il campo dei Colli Marittimi. Alle spalle il Calci che si fa fermare in casa dal Migliarino Vecchiano (2 – 2). Negli Allievi, Atletico Piombino in testa grazie al successo sulla Stella Rossa (1 – 0). Colline Pisane seconde col 2 – 1 al San Miniato e Romaiano terzo (pareggio 1 – 1 a Peccioli). La Freccia Azzurra si aggiudica il derby contro la Scintilla (2 – 1). San Prospero quartultimo battuto in casa dai Colli Marittimi. Allievi B Nel girone A, il Forcoli piega 2 – 0 l’Atletico Etruria e scavalca le Colline Pisane che pareggiano 1 – 1 contro la Bellaria Cappuccini. Nel girone B il San Giuliano espugna 0 – 3 Santa Maria a Monte e mantiene due punti di vantaggio sul Calci che fa ‘manita’ al Sextum Bientina. Nei Giovanissimi Bellaria Cappuccini e Pisa Ovest si contendono il comando. La Bellaria Cappuccini ha vinto con la Pecciolese ed il Pisa Ovest con la Scintilla. Nei Giovanissimi B, nel girone A il Perignano espugna Guardistallo superando 0 – 2 i Colli Marittimi e tiene la testa della classifica. Atletico Etruria secondo col 6 – 0 alla Portuale, e Calci terzo con la vittoria 0 – 4 sul Livorno 9. Nel girone B Bellaria cappuccini e Monteserra si contendono il primato, qualche speranza per il Forcoli, mentre l’Oltrera è fuori dai giochi dopo la sconfitta interna contro il Monteserra (0 – 1).