Calcio. Giovanile. Mobilieri Ponsacco espugna Fornacette (0 - 2)

Pisa 8 gennaio 2025 – Sono ripresi dopo le feste i campionati regionali giovanili. Nella Juniores Regionale Elite il Fratres Perignano torna dalla lunga trasferta di Bibbiena con un pareggio a reti bianche (0 – 0) che lo colloca al sesto posto nel massimo campionato regionale giovanile. Il San Giuliano perde 2 – 0 sul campo della super capolista Sestese e tiene la nona piazza in classifica in attesa della delicata trasferta di domenica ad Arezzo. Nel regionale i Mobilieri Ponsacco espugnano Fornacette 0 – 2 e comandano la classifica con quarantadue punti: ritorno vincente per l’ex mister Pertici esonerato la scorsa stagione ma con il Fornacette che retrocesse comunque. Bene il San Miniato Basso che espugn 2 – 4 Sasn Gimignano e la Bellaria Cappuccini che piega il Valentino Mazzola 3 – 2. Pareggio scoppiettante per 2 – 2 tra Cenaia ed Urbino Taccola, mentre il Pisa Ovest riesce a fermare sull’1 – 1 il Castelfiorentino terzo. In zona retrocessione Pisa Ovest (15 punti), Urbino Taccola (20) e Fornacette (22).

Negli Allievi regionali Elite Oltrera battuto 4 – 0 sul campo della capolista Scandicci. Nel regionale Fornacette in testa: in questo turno 1 – 1 sul campo del Limite e Capraia. Il Forcoli vince a Piombino contro l’Atletico mentre la Bellaria Cappuccini piega il Follonica Gavorrano (1 – 0). Bel risultato del Calci che batte 3 – 2 il Santa Maria ed esce dalla mischia raggiungendo il sesto posto. Pisane lontane dalla zona retrocessione. Nel girone C San Giuliano in caduta libera con l’ottava sconfitta rimediata in casa contro il Pistoia Nord (1 – 2).

Nei Giovanissimi regionali comanda la Pro Livorno Sorgenti che ha tre punti di vantaggio sul Calci che vince in Maremma contro l’Atletico per 0 – 4. Quarto posto per il Monteserra che travolge 5 – 0 il Romaiano nel derby: doppietta di Scocci e reti di Mannucci, Boschi e Pellinacci. Il Fornacette batte la Poggibonsese mentre l’Oltrera piega 2 – 1 il Valentino Mazzola. Bel pareggio del Pisa Ovest sul campo del Grosseto terzo: vantaggio maremmano e rete del pareggio messa a segno da Kerciku per l’1 – 1 finale). Nel girone B il San Giuliano espugna Maliseti Seano (0 – 1 gol di Alfarano) ed occupa il quarto posto in classifica alle spalle delle corazzate Academy Porcari e Prato, e del Pietrasanta terzo.