Calcio. Giovanile: l’Urbino di mister Lombardi fa tredici

Pisa 13 febbraio 2024 – Risultati a sorpresa nei campionati provinciali per le squadre pisane impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, il Ponte delle Origini vince 1 – 2 a Vorno ed è la prima pisana in classifica con trentacinque punti, al quarto posto. Una classifica dove comanda il Pietrasanta con quaranta punti che ha battuto 1 – 2 il Castelfranco. Il Forcoli liquida il San Macario Oltreserchio 1 – 0, mentre la Pecciolese cade in casa contro la Valle di Ottavo con il medesimo risultato (0 – 1). Pareggio 1 – 1 tra San Frediano e Ponsacco. Nella categoria Allievi il Perignano batte 1 – 0 il Pietrasanta, mentre il Migliarino Vecchiano travolge 7 – 1 il Vione Calcio. Nella categoria Giovanissimi B di Merito il Fornacette batte 5 – 2 la Valle di Ottavo, mentre il derby sorride al Madonna dell’Acqua che vince 4 – 2 contro il Porta a Lucca. Le pisane a Livorno. Nei Giovanissimi il Monteserra al comando (vittoria 7 – 0 sul Collevica), seguito dal Salivoli che vince 0 – 3 sul campo dell’Atletico Academy Livorno terzo, escludendolo probabilmente dalla lotta per il primo posto. Colli Marittimi quarti. Alle Colline Pisane il derby contro il Forcoli (1 – 3). I campionati pisani. Nella Juniores l’Urbino Taccola fa tredici vittorie consecutive. La formazione del tecnico Lombardi piega 2 – 1 il fanalino di coda Santacroce grazie ad una doppietta di Cioni e si porta a quarantanove punti, sei di vantaggio sul Calci secondo che passa senza problemi per 1 – 4 sul campo dell’Atletico Cascina. Al terzo posto il Saline che batte di misura il Migliarino Vecchiano (1 – 0). Il Crespina si impone 1 – 6 a Ponredera contro Il Romito. Negli Allievi, il Romaiano piega 2 – 0 i Colli Marittimi e comanda la classifica con cinquanta punti tondi dopo diciannove gare disputate. Atletico Piombino costretto al rinvio contro la Freccia Azzurra. Allievi B Nel Merito il Fornacette batte 5 – 0 la Stella Rossa e supera il Calci che perde 3 – 2 Forcoli. Nel girone B in testa il Perignano che travolge 4 – 1 l’Oltrera, lo scavalca in classifica e sale al primo posto insieme al Sextum Bientina che vince a tavolino contro la Volterrana. Nei Giovanissimi il Pisa Ovest cala il poker contro l’Atletico Cascina penultimo (4 – 0) e mantiene tre punti di vantaggio sulla Bellaria Cappuccini che piega 3 – 2 una buona Freccia Azzurra. Giovanissimi B. Nel girone di Merito il Perignano espugna il campo dell’Oltrera (0 – 1) e comanda la classifica insieme al Forcoli che vince 0 – 4 a Bientina contro il Sextum. Entrambe a quota dodici a punteggio pieno. L’Atletico Etruria vince 1 – 3 a Fucecchio.