Calcio. Giovanile: impresa Calci negli Allievi

Pisa 6 dicembre 2023 –– Campionati giovanili regionali nel vivo della stagione in questo primo weekend di dicembre. Juniores Nazionali. Il Ponsacco espugna Certaldo col minimo scarto (0 – 1), mentre il Cenaia cade in casa 1 – 2 contro gli ospiti del San Donato Tavarnelle. Due gare in equilibrio sino alla fine. Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano non va oltre il pareggio a reti bianche in casa contro l’Arezzo Academy (0 – 0). Pareggio per 1 – 1 anche per le altre due pisane: il Fornacette in casa contro gli ospiti del Pontassieve, ed il San Giuliano in trasferta contro il Maliseti Seano. Juniores regionali. La Bellaria Cappuccini supera 2 – 1 l’Invicta Sauro, mentre il Pisa Ovest perde a San Miniato Basso per 2 – 1: Bellaria quinta, Pisa Ovest quintultimo. La Cuoiopelli travolta in casa con un poker (0 – 4) da parete della capolista Venturina. Rinviata la gara del Romaiano in trasferta all’Isola d’Elba: la gara sarà recuperata mercoledì 13.

Allievi regionali Elite. L’Oltrera è sconfitta in casa dalla Sestese (1 – 3) ma rimane in una tranquilla posizione da sesta in classifica. Allievi regionali. Sei le pisane in corsa. Il Calci compie la grande impresa sul campo del Fucecchio (1 – 2), lo aggancia al secondo posto e si porta a meno tre dalla super-capolista Venturina. Se considera che la quarta squadra è il Grosseto a meno quattro dalla vetta, si preannuncia un campionato avvincente al quale potrebbe partecipare anche Limite e Capraia. In coda è problematica la situazione del Pisa Ovest che ha solo cinque punti ed è stato battuto in casa dal Forcoli (0 – 4). La Bellaria Cappuccini pareggia 2 – 2 in trasferta col Follonica Gavorrano, mentre il Fornacette supera la Pro Livorno Sorgenti per 3 – 2. Nel girone C, il San Giuliano cade sul campo del Maliseti Seano (1 – 0).

Giovanissimi regionali. Il Fornacette vince 0 – 5 sul campo dell’Invicta Sauro e rimane in vetta alla classifica con trenta punti, non tengono il passo Calci e Limite e Capraia che si annullano (2 – 2) e prendono un punto per parte. Calci quarto, Romaiano sesto ed avvicinato dal San Giuliano che lo supera a domicilio per 2 – 3. L’Oltrera torna sconfitto 2 – 0 da Roselle e rimane a quota tredici punti agganciato dal San Giuliano. Fabrizio Impeduglia